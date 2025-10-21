Đồng USD tiếp tục bị thử thách dưới nhiều áp lực

Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong sáng nay, ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu của quốc hội Nhật Bản đối với bà Sanae Takaichi vào cuối ngày. Theo các nhà quan sát, gần như chắc chắn bà Sanae Takaichi sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Đồng nội tệ của Nhật cũng giảm nhẹ so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên hôm qua do các nhà đầu tư dự đoán rằng khả năng bà Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật có thể thúc đẩy chi tiêu của chính phủ và làm mờ triển vọng tăng lãi suất của NHTW Nhật Bản (BOJ).

“Giả sử chúng ta sẽ thấy bà Takaichi được xác nhận là thủ tướng vào cuối ngày hôm nay, thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đặc biệt là những tín hiệu về chính sách tiền tệ cũng như những thay đổi tiềm năng về chính sách tài khóa…”, Ray Attrill - Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) cho biết. “Tôi nghĩ rằng điều đó có khả năng gây ra một số biến động cho đồng yên”.

“Những người tham gia thị trường hiện sẽ theo dõi sát sao các kế hoạch tài khóa mà chính phủ liên minh mới sẽ đưa ra”, Lee Hardman - chuyên gia kinh tế tiền tệ cấp cao của MUFG cho biết.

Tuy nhiên mức độ biến động của đồng yên Nhật trong hai phiên vừa qua là rất nhỏ. Hiện đồng yên Nhật đang được giao dịch ở mức 150,78 JPY/USD.

Không chỉ đồng yên mà các đồng tiền khác cũng chỉ dao động trong biên độ hẹp trong sáng nay, trong khi đồng USD cũng hầu như không thay đổi do việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến các nhà đầu tư không nắm bắt được dữ liệu trước cuộc họp của Fed vào tuần tới.

Theo đó chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đang xoay quanh ngưỡng 98,6.

Cụ thể hiện đồng bạc xanh giảm nhẹ 0,034% so với đồng tiền chung xuống còn 1,1643 USD/EUR; và ổn định so với đồng bảng Anh ở mức 1,3399 USD/GBP. Mặc dù tăng nhẹ gần 0,02% so với đồng yên Nhật, song đồng bạc xanh lại giảm 0,02% so với đồng tiền an toàn khác là franc Thụy Sĩ, hiện đang được giao dịch ở mức 0,7924 CHF/USD.

Theo các nhà phân tích, mặc dù tâm lý chung của thị trường nhìn chung khá lạc quan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết riêng rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa 20 ngày có thể sẽ kết thúc trong tuần này.

Những lo lắng về rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng Mỹ cũng đã giảm bớt phần nào. “Mối nguy hiểm trước mắt dường như đã qua khi các nhà đầu tư tin rằng các vụ phá sản, nợ xấu và cáo buộc gian lận đều là những sự cố riêng lẻ, chứ không phải là một phần của những thất bại lan rộng trong ngành ngân hàng”, David Morrison - Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết trong một lưu ý.

Tuy nhiên, sự lạc quan đã không tác động đáng kể đến các đồng tiền, khi các nhà đầu tư phần lớn vẫn cảnh giác trước một loạt sự kiện rủi ro vào tuần tới, tiêu điểm là cuộc họp chính sách của Fed.

“Tôi cảm thấy tuần tới có lẽ là một tuần quan trọng hơn nhiều về mặt rủi ro”, Attrill của NAB cho biết. “Xét đến mức định giá thị trường... rủi ro là những bình luận xung quanh việc cắt giảm lãi suất vào tuần tới thực sự dẫn đến một số nghi ngờ về niềm tin hiện tại về động thái tiếp theo vào tháng 12”, ông nói về kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed.

Đáng chú ý là theo các nhà kinh tế, khả năng phục hồi của đồng đô la sẽ bị thử thách trên nhiều mặt trận.

“Thứ nhất, việc chính phủ đóng cửa đang gây tổn hại đến hoạt động kinh tế, cả trực tiếp và gián tiếp”, Klaus Baader - Nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Societe Generale (SGCIB) cho biết, đồng thời nói thêm rằng căng thẳng Mỹ-Trung là mối lo ngại lớn thứ hai.

“Thứ ba, thuế quan (nhập khẩu) hiện đang có hiệu lực tiếp tục tác động, làm chậm tăng trưởng thu nhập hộ gia đình thực tế và gây áp lực lên biên lợi nhuận doanh nghiệp”, ông nói.

Đặc biệt theo các chuyên gia, kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại hai cuộc họp chính sách cuối năm và sẽ còn tiếp tục cắt giảm thêm trong năm tới đang là áp lực lớn nhất đối với đồng USD trong ngắn hạn.