Dòng vốn dịch chuyển và cuộc tìm kiếm vùng sinh lời của nhà đầu tư phía Bắc

Rời vùng đỉnh bão hoã, dòng vốn sành sỏi tìm cơ hội mới

Theo Báo cáo vừa phát hành của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản tại Hà Nội mặc dù có sức cầu ổn định, nhưng đà tăng quá mạnh khiến biên độ lợi nhuận bị thu hẹp, nên xuất hiện xu hướng dịch chuyển dòng tiền khỏi thủ đô để tìm kiếm những vùng sinh lời mới, nơi giá còn mềm và dư địa tăng trưởng rõ rệt hơn.

Các báo cáo của những đơn vị nghiên cứu công bố gần đây cũng chỉ ra, TP HCM hiện trở thành điểm đến dòng tiền của các nhà đầu tư phía Bắc. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy trong quý III, nhu cầu tìm mua bất động sản tại TP HCM mới tăng 50%, riêng nhóm nhà đầu tư miền Bắc tăng 27%. Số lượt tìm mua hiện cao gấp 1,5 lần năm 2022 đó 48% nhà đầu tư phía Bắc sẵn sàng tham gia thị trường phía Nam khi có cơ hội. Savills Việt Nam cũng ghi nhận nhà đầu tư Hà Nội chiếm khoảng 20% lượng giao dịch tại TP HCM và vùng ven trong quý II, cao hơn nhiều so với mức bình quân 7-10% trước đây.

Theo VARS, khu vực miền Nam duy trì mặt bằng giá ở mức tích lũy suốt 3 năm qua, tạo ra dư địa tăng trưởng và biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đặc biệt các khu vực vùng ven TP HCM đang vươn lên thành tâm điểm nhờ cú hích mạnh mẽ từ hạ tầng và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh.

Sức hút không chỉ đến từ mặt bằng giá cạnh tranh, tạo ra biên lợi nhuận hấp dẫn, mà còn đến từ xung lực hạ tầng và tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng. Giới chuyên gia nhận định, đây không còn là một cuộc săn giá tốt đơn thuần. Nhà đầu tư miền Bắc, với khẩu vị sành sỏi, đang thực hiện một chiến lược tái cấu trúc danh mục và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Họ tìm kiếm những sản phẩm có giá trị thật, pháp lý hoàn chỉnh và tiềm năng khai thác dòng tiền bền vững – và thị trường phía Nam đang cung cấp nhiều lựa chọn sáng giá hơn.

Giải mã tọa độ đắt giá- Nơi dòng tiền tìm về giá trị thật

T&T City Millennia là tâm điểm kết nối và "điểm chạm vàng" của khu Nam TP Hồ Chí Minh.

Dòng tiền thông minh luôn có tính tập trung cao độ, tìm đến những dự án có khả năng sinh lời rõ rệt. Lộ diện trong bối cảnh đó, T&T City Millennia đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Sức nóng được minh chứng ngay trong sự kiện mở bán gần đây, khi toàn bộ giỏ hàng nhanh chóng được đặt cọc thành công chỉ sau vài giờ. Đáng chú ý, 40% giao dịch đến từ các nhà đầu tư phía Bắc. Con số này không chỉ ấn tượng, mà còn là chỉ báo cho thấy dự án đã chinh phục đúng khẩu vị giá trị thật của dòng tiền sành sỏi này.

Yếu tố tiên quyết chinh phục nhóm đầu tư này chính là sự an toàn. Với pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng hiện hữu và cộng đồng đang hình thành, T&T City Millennia mang đến một bệ đỡ an toàn về vốn mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng tìm kiếm.

Nhưng an toàn là chưa đủ, sức hấp dẫn của dự án còn được củng cố bởi tiềm năng sinh lời kép, bao gồm cả dòng tiền và lãi vốn. Giá bất động sản tại khu Nam TP Hồ Chí Minh - Long An (cũ) hiện chỉ bằng 40 - 60% so với các khu vực lân cận, trong khi xung lực từ hạ tầng đang hoàn thiện từng ngày. Sự chênh lệch này mở ra dư địa tăng trưởng vốn vượt trội.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng thu hút hàng chục ngàn người mỗi tuần

Song song đó, dự án sở hữu hệ tiện ích đa tầng như công viên, trường học, bệnh viện, các sân thể thao, bến du thuyền,... cùng với hai kỷ lục (Dòng sông Ánh Sáng, Tuyến phố đi bộ Millennia Journey) không chỉ là tiện ích biểu tượng, mà còn là yếu tố cốt lõi, thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi tuần, biến dự án thành điểm đến văn hóa - giải trí, đảm bảo khả năng khai thác dòng tiền tức thì.

Những lợi thế về tiện ích và dòng tiền này được bảo chứng bởi một vị thế chiến lược. Tọa lạc tại Long Hậu – Cần Giuộc, T&T City Millennia nằm giữa mạch phát triển hạ tầng sôi động của khu Nam, đóng vai trò cửa ngõ giao thương kết nối với loạt công trình trọng điểm (Tỉnh lộ 826E, Quốc lộ 50B, Vành đai 4) và hệ sinh thái đô thị - công nghiệp - cảng biển sầm uất. Vị thế này là thỏi nam châm hút giới chuyên gia, bảo chứng cho giá trị khai thác và dòng tiền dài hạn.

Chính sách "Đòn bẩy kép" của T&T City Millennia tạo ra một cấu trúc tài chính an toàn và có lợi cho nhà đầu tư

Đòn bẩy then chốt, và cũng là điểm khác biệt lớn còn nằm ở bài toán tài chính mà chủ đầu tư đưa ra. T&T Group thiết kế một cấu trúc chính sách linh hoạt, điều hiếm thấy trên thị trường hiện tại. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong ba phương án sinh lời trực tiếp: cam kết thuê lại 24 tháng với lợi nhuận 4%/năm, chiết khấu thẳng 4% vào giá trị sản phẩm, hoặc hỗ trợ hoàn thiện 2 triệu đồng/m2.

Sự kết hợp của nhiều phương án sinh lời trực tiếp, cộng thêm miễn phí quản lý vận hành 3 năm đầu, tạo ra một cấu trúc tài chính an toàn. Đây là giải pháp không chỉ giúp tối ưu hóa dòng tiền ngắn hạn mà còn cho thấy tiềm lực và sự tự tin của nhà phát triển dự án vào khả năng vận hành thực tế của khu đô thị.

Trong bức tranh dịch chuyển dòng vốn về phía Nam, T&T City Millennia nổi bật như một "bến đỗ" an toàn và sinh lời - nơi hội tụ đầy đủ giá trị thật, pháp lý vững chắc và tiềm năng tăng trưởng rõ rệt. Có thể nói, dự án đang trở thành lời giải thông minh cho dòng tiền sành sỏi, đồng thời khẳng định tầm nhìn sắc bén của những nhà đầu tư đón đầu xu thế.

