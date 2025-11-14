Đồng Won mất giá mạnh

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngoại hối đang trong tình trạng báo động cao, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) Lee Chang-yong cũng đã công khai đưa ra những phát biểu mang tính can thiệp.

Thống kê cho biết tỷ giá hối đoái giữa đồng Won và USD trên thị trường ngoại hối Seoul từ mức 1.469,0 Won/USD lúc mở cửa đã tăng lên 1.475,4 Won/USD ngay sau đó. Nếu tỷ giá hối đoái tăng vọt lên mức 1.480 Won/USD, tương tự như mức đã thấy vào tháng 4/2025 khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang ở đỉnh điểm, hoặc ở thời điểm tháng 12/2024 khi tác động của thiết quân luật lên đến đỉnh điểm, Ủy ban Chính sách tiền tệ của BoK sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung.

Khoảng cách lãi suất cơ bản 2,0% giữa Hàn Quốc và Mỹ đã thu hẹp xuống còn 1,5% do Mỹ đã cắt giảm lãi suất gần đây. Giới phân tích tài chính cho rằng hiện Hàn Quốc vẫn có lãi suất thấp hơn Mỹ song nếu BoK cắt giảm lãi suất, động thái có thể làm đồng won suy yếu hơn nữa trong bối cảnh tỷ giá hối đoái liên tục ở mức cao, xu hướng mất giá của đồng won có thể sẽ mạnh hơn.

Nhà nghiên cứu Moon Da-eun tại Korea Investment & Securities cho biết do tỷ giá hối đoái tăng xuất phát từ các yếu tố cung cầu, ngưỡng trần tiếp theo có thể là 1.480 Won/USD, mức cao trước đó từng xảy ra trong thời kỳ thiết quân luật. Do áp lực tích tụ lên đồng won suy yếu so với sức mạnh của đồng USD, tỷ giá hối đoái dang tăng gần đến mức có khả năng chính phủ can thiệp.

BoK ngày 13/11 cũng công bố "Xu hướng thị trường tài chính quốc tế và thị trường tiền tệ sau tháng 10", cho biết tỷ giá Won/USD đã tăng từ 1.402,9 Won/USD hồi cuối tháng 9 lên 1.463,3 Won/USD vào ngày 11/11. Trong khoảng thời gian trên, giá trị đồng Won so với USD đã giảm 4,1%.

BoK chỉ ra các nguyên nhân chính khiến đồng Won suy yếu bao gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên ổn định giá cả, dự kiến sẽ từng bước hạ lãi suất; đồng Yen Nhật suy yếu; người dân Hàn Quốc gia tăng đầu tư ra nước ngoài, đổi đồng won sang USD nhiều hơn.

Chỉ số đồng USD đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng từ 97,8 lên 99,4 điểm, cho thấy xu hướng tăng giá trị của đồng USD vẫn đang được duy trì.