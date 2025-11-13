Đồng yên Nhật chạm mức thấp kỷ lục so với euro khi Thủ tướng ủng hộ chính sách tăng lãi suất thận trọng

Vào đầu phiên, đồng yên rơi xuống mức 179,50 yên đổi một euro – mức yếu chưa từng thấy – trước khi hồi nhẹ lên 179,43. So với đồng USD, yên Nhật giao dịch quanh 154,91, chỉ nhỉnh hơn mức đáy 155,05 của ngày thứ Tư – mức thấp nhất kể từ đầu tháng Hai. Trong khi đó, đồng euro giảm nhẹ xuống 1,1585 USD.

Phát biểu hôm thứ Tư, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh mong muốn duy trì lãi suất thấp và phối hợp chặt chẽ với BOJ. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cảnh báo về “các chuyển động một chiều và nhanh chóng” của thị trường ngoại hối khi đồng yên tiếp tục suy yếu, tiến sát mốc 155 yên đổi một USD.

Giới phân tích cho rằng sự mất giá của đồng yên có thể buộc BOJ phải hành động sớm hơn, với khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng tới. Thị trường hiện đánh giá 22% khả năng BOJ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12, và 43% khả năng cho một đợt tăng vào tháng 1.

Theo chuyên gia kinh tế Norihiro Yamaguchi của Oxford Economics, sự yếu kém kéo dài của đồng yên “có khả năng khiến chính phủ ngày càng lo ngại”, do rủi ro làm tái bùng phát lạm phát lương thực và năng lượng. Ông nhận định: “Tỷ giá hối đoái là yếu tố sống còn đối với chính quyền. Để hạn chế đà mất giá, cuối cùng chính phủ có thể phải chấp nhận việc BOJ tăng lãi suất.”

Ở chiều ngược lại, đồng đô la Úc tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Úc giảm mạnh hơn dự báo, trong khi số lượng việc làm toàn thời gian tăng mạnh, phản ánh thị trường lao động vẫn vững vàng.

Dữ liệu này khiến giới đầu tư hạ thấp kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong tháng 12, từ 25% xuống còn 6%. Các nhà phân tích của ANZ nhận định kết quả này “tái khẳng định quan điểm của RBA rằng thị trường lao động vẫn còn eo hẹp”, củng cố khả năng ngân hàng trung ương giữ nguyên chính sách hiện tại.

ANZ dự báo RBA có thể thực hiện lần cắt giảm lãi suất cuối cùng vào tháng 2 năm sau, đưa lãi suất tiền mặt về mức 3,35% và duy trì trong thời gian dài. Trong phiên giao dịch châu Á, đồng đô la Úc tăng 0,3%, lên 0,6559 USD, sau khi có lúc chạm 0,6565 USD – mức cao nhất kể từ ngày 30/10.

Nguồn: Reuters﻿