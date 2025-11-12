Đồng yen chạm mức thấp nhất trong 9 tháng

Đồng tiền mệnh giá 5.000 yen của Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đồng yen giảm xuống 154,49 yen/USD, trong khi đồng euro ổn định ở mức 1,1555 USD/euro và đồng bảng Anh đã tăng dần lên mức 1,3165 USD/bảng.

Thượng viện Mỹ ngày 10/11 đã thông qua một thỏa thuận nhằm khôi phục ngân sách liên bang và chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử. Dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện, với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông muốn thông qua sớm nhất là vào ngày 12/11 và chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký thành luật. Triển vọng chính phủ sớm mở cửa trở lại dự kiến sẽ thúc đẩy tiêu dùng và làm giảm bớt lo ngại về nền kinh tế nước này.

Tuy nhiên, đồng yen vẫn chịu áp lực, khi Thủ tướng mới của Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi các nhà hoạch định chính sách chậm lại trong việc tăng lãi suất, trong khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ tỏ ra thận trọng với việc cắt giảm thêm.

Trong số các đồng tiền yếu hơn, sự sụt giảm mạnh của đồng won Hàn Quốc đã khiến đồng tiền này chạm mức thấp nhất trong 7 tháng và mất hơn 2% trong tháng tính đến thời điểm hiện tại, do cả dòng tiền trong nước và nước ngoài đều tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán nước này.

Nhà chiến lược vĩ mô hàng đầu khu vực châu Á tại Societe Generale ở Hong Kong, Kiyong Seong, cho biết, sự sụt giảm giá trị gần đây của đồng won so với đồng USD chủ yếu do dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn đầu tư của người Hàn Quốc vào cổ phiếu tại Mỹ.

Đồng won cũng xuống giá khi hy vọng về việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đã đẩy giá đồng USD lên cao.

Đồng won ở mức 1.463,3 won/USD vào chiều 11/11, mức thấp nhất kể từ ngày 9/4, khi đồng tiền này đóng cửa ở mức 1.484,1 won/USD.