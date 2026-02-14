Đồng yen tăng mạnh nhất 15 tháng

Đồng tiền mệnh giá 5.000 yen của Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đồng yen Nhật Bản đang hướng tới tuần giao dịch khởi sắc nhất trong gần 15 tháng, sau chiến thắng của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử vừa qua. Kết quả này giúp xoa dịu lo ngại về bất ổn chính trị và sức khỏe tài chính của Nhật Bản, trái ngược với dự báo trước đó rằng đồng yen có thể bị bán tháo mạnh.

Chốt phiên 12/2, tỷ giá ở mức 152,86 yen/USD, tăng gần 3% trong tuần – mạnh nhất kể từ tháng 11/2024. Đồng yen cũng tăng 2,3% so với euro và 2,8% so với bảng Anh.

Theo ông Hirofumi Suzuki, chiến lược gia ngoại hối tại SMBC, kết quả bầu cử có thể đánh dấu chấm hết cho giai đoạn bất ổn kéo dài từ tháng 7/2025. Thị trường chứng khoán và trái phiếu chính phủ Nhật Bản cũng đồng loạt tăng điểm.

Dữ liệu cho thấy GDP quý III/2025 của Nhật giảm 0,6% so với quý trước và 2,3% so với cùng kỳ, song quý IV được dự báo tăng 1,6%, trở lại đà tăng trưởng dương. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhận định rủi ro từ chính sách thương mại Mỹ đã hạ nhiệt sau thỏa thuận song phương đạt được tháng 7/2025. Năm 2025, xuất khẩu Nhật tăng 3,1%, dù xuất khẩu sang Mỹ giảm 4,1%.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD chịu áp lực trước thềm Mỹ công bố dữ liệu lạm phát. Chỉ số USD ở mức 96,93, dự kiến giảm 0,8% trong tuần. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy tháng 1/2026 nền kinh tế Mỹ tạo thêm 130.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,3%. Tuy nhiên, số liệu điều chỉnh cho thấy cả năm 2025 chỉ có 181.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với năm 2024. Giới giao dịch dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, bắt đầu từ tháng 6.