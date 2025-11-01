Đột kích hàng loạt biệt thự sang trọng, tóm gọn băng lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan

Nhóm lừa đảo trên chạy trốn khỏi Myanmar và ẩn náu tại Thái Lan, sử dụng các biệt thự sang trọng ở tỉnh Samut Prakan làm nơi trú ẩn tạm thời.

Ngày 31-10, trung tướng Natthasak Chaowanasai, Ủy viên Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), cùng đại tá Pattanasak Bubphasuwan, Chỉ huy Đơn vị Trấn áp Tội phạm (CSD) và đại úy Adisorn Intiyot, Thanh tra thuộc Đơn vị 2 CSD, đã thông báo việc bắt giữ 24 đối tượng nghi là thành viên một băng nhóm lừa đảo quốc tế.

Trong số này có 21 người Philippines, một người Malaysia, một người Trung Quốc và một người Singapore.

Nhóm đầu tiên gồm 22 đối tượng, bị bắt tại một biệt thự có hồ bơi sang trọng ở khu vực giáp ranh Samut Prakan. Cuộc điều tra sau đó dẫn đến việc bắt giữ thêm 2 nghi phạm tại khách sạn Furama Exclusive Pratunam Park ở Bangkok.

Đại úy Adisorn cho biết nhóm đầu tiên thừa nhận đã làm việc như những kẻ lừa đảo trực tuyến tại TP Myawaddy - Myanmar.

Sau đó, chúng trốn sang Thái Lan theo sự sắp xếp của "quản lý" - kẻ đã thuê biệt thự sang trọng giá 200.000 baht (khoảng 6.170 USD) từ ngày 27-10 đến 31-10 để nhóm này ẩn náu tạm thời trong khi chờ được chuyển tiếp sang Campuchia.

Giới chức Thái Lan thẩm vấn nghi phạm người Singapore tại một biệt thự sang trọng có hồ bơi ở tỉnh Samut Prakan, gần Bangkok, vào ngày 29-10. Ảnh: Facebook

Đối tượng trên cũng khai rằng một nhóm quản lý cấp cao hơn, gồm khoảng 7 người, đang ẩn náu tại khách sạn Furama Exclusive Pratunam Park.

Cảnh sát đã đột kích khách sạn và bắt được 2 nghi phạm: Chen Kok Loon (37 tuổi, người Malaysia) và Lu Lisi (33 tuổi, người Trung Quốc). Năm kẻ còn lại đã trốn thoát.

"Chen và Lu khai nhận là quản lý cấp trung trong tổ chức lừa đảo, báo cáo trực tiếp cho "ông trùm". Năm đối tượng trốn thoát được cho là những quản lý người Malaysia" - đại úy Adisorn nói với The Nation.

Đại tá Pattanasak cho biết băng nhóm này liên quan một tài phiệt người Trung Quốc tên Lin, còn gọi là "Boss Lin", kẻ điều hành 3 công ty lừa đảo DBL1, DBL2 và DRS tại Myawaddy - Myanmar. Hoạt động gian lận của chúng chủ yếu nhắm vào các nạn nhân sử dụng số điện thoại Singapore.

Trong khi đó, cảnh sát Malaysia cũng đã phát động một chiến dịch truy lùng toàn quốc nhằm bắt giữ 7 nghi phạm lừa đảo.

"Cảnh sát đã bắt đầu triển khai các biện pháp truy tìm và bắt giữ toàn bộ 7 nghi phạm người Malaysia. Tất cả đều đã bị đưa vào danh sách truy nã để phục vụ điều tra thêm" - Cục Điều tra Hình sự Liên bang Malaysia thông báo hôm 31-10.

Động thái trên được triển khai sau khi cảnh sát Singapore phát lệnh bắt giữ đối với 7 người Malaysia và 27 người Singapore.

Những kẻ này bị cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo đã lừa hàng trăm nạn nhân, với tổng thiệt hại hơn 31 triệu USD, thông qua các vụ mạo danh.