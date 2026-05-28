Đột kích một căn hộ khả nghi, cảnh sát phát hiện nhiều thanh niên ngồi thành vòng tròn, chăm chú mở tài khoản ngân hàng

Linh San | 28-05-2026 - 14:44 PM | Smart Money

Các tài khoản này sau đó được dùng để luân chuyển tiền phi pháp.

Khi điều tra một đường dây lừa đảo qua mạng, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một nhóm chuyên mở tài khoản ngân hàng và ví điện tử để phục vụ hoạt động luân chuyển tiền phi pháp.

Theo thông tin từ báo chí nước này, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng cảnh sát bất ngờ đột kích một căn hộ có dấu hiệu khả nghi. Tại đây, nhiều thanh niên đang ngồi thành vòng tròn, liên tục thao tác trên điện thoại di động.

Qua điều tra, nhóm này khai nhận đều là sinh viên đại học, được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng rồi cho người khác sử dụng. Với công việc được giới thiệu là “đơn giản, nhẹ nhàng”, họ được trả công tới 300 tệ/ngày (hơn 1 triệu đồng), nên nhanh chóng đồng ý tham gia mà không lường trước rủi ro pháp lý.

Trong cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ La – được xác định là người điều hành đường dây – cùng 2 đồng phạm và 9 sinh viên liên quan. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 55 điện thoại di động phục vụ việc mở tài khoản.

Kết quả điều tra cho thấy, ông La cùng các cộng sự lập một “studio” trá hình để tuyển người làm thêm trên mạng với mức lương hấp dẫn. Khi sinh viên đến ứng tuyển, nhóm này từng bước dụ dỗ họ cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, số định danh, ảnh chân dung…

Sau đó, các dữ liệu này được dùng để mở hàng loạt ví điện tử như WeChat Pay, Alipay, tài khoản mạng xã hội WeChat, QQ, Douyin và tài khoản ngân hàng. Những tài khoản sau khi hoàn tất sẽ được bán lại cho các đường dây lừa đảo, rửa tiền phía sau.

Cảnh sát cho biết, nhóm này có thể thu lợi tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 220 triệu đồng) từ hoạt động trên.

Hiện ông La và 2 đồng phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm mạng. Các sinh viên liên quan sau khi được tuyên truyền pháp luật đã ký cam kết không tiếp tục tham gia các hành vi hỗ trợ lừa đảo qua mạng.

Từ vụ việc trên, cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng hay số điện thoại cá nhân để đổi lấy tiền công. Những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” có thể là cái bẫy kéo người tham gia vào các hoạt động phạm pháp.

Theo Toutiao﻿

