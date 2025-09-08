Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích nhà của viên kiểm lâm lương tháng 16 triệu, tịch thu số vàng và tiền mặt gần 2 tỷ đồng giấu trong bồn chứa nước, cùng 13 bất động sản trị giá hơn 414 tỷ đồng

08-09-2025 - 19:44 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc đột kích và tịch thu tài sản được thực hiện trong kế hoạch điều tra tài sản không tương xứng với thu nhập.

Đột kích nhà của viên kiểm lâm lương tháng 16 triệu, tịch thu số vàng và tiền mặt gần 2 tỷ đồng giấu trong bồn chứa nước, cùng 13 bất động sản trị giá hơn 414 tỷ đồng- Ảnh 1.

Một số tài sản của Bibhudananda Mishra bị cảnh sát thu giữ.

Giới chức chống tham nhũng bang Odisha, Ấn Độ từng phát hiện một vụ việc gây chấn động khi tiến hành khám xét đồng loạt tại 8 địa điểm liên quan đến ông Bibhudananda Mishra - kiểm lâm trưởng tại huyện Dhenkanal. Vụ việc nằm trong khuôn khổ điều tra tài sản không tương xứng với thu nhập (disproportionate assets – DA) của quan chức này.

Trong đợt khám xét diễn ra hồi tháng 8/2024, lực lượng chức năng thu giữ 413.000 rupee tiền mặt (khoảng 113 triệu đồng), trong đó 100.000 rupee (khoảng 27 triệu đồng) được phát hiện giấu trong bồn nước xả của nhà vệ sinh.

Ngoài ra, họ còn phát hiện tiền gửi ngân hàng trị giá khoảng 4 triệu rupee (hơn 1,1 tỷ đồng), 300 gram vàng (trị giá khoảng 720 triệu đồng), một bộ trang sức kim cương và nhiều tài sản có giá trị khác.

Ông Mishra khi đó đang giữ chức kiểm lâm trưởng (Forest Range Officer) tại Dhenkanal - một vị trí trung cấp trong ngành lâm nghiệp Ấn Độ. Theo dữ liệu công khai, mức lương trung bình hàng tháng của một kiểm lâm cấp này vào khoảng 60.000 - 75.000 rupee (tương đương 16-20 triệu đồng). Tuy nhiên, khối tài sản mà ông sở hữu vượt xa thu nhập trong nhiều năm làm việc.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng loạt bất động sản đứng tên ông Mishra và người thân, bao gồm: 1 căn nhà hai tầng rộng hơn 430 mét vuông tại trung tâm thị trấn Dhenkanal, 1 căn hộ ở thủ phủ Bhubaneswar, 2 căn khác tại Hyderabad và 8 lô đất ở những khu vực đắt đỏ tại Bhubaneswar và Dhenkanal.

Ngoài ra, ông còn sở hữu một nông trại rộng khoảng 20.000 m2 tại Rahangol, huyện Cuttack, với đầy đủ nhà cao tầng, trại gia cầm, vườn ươm cây giống và công viên cảnh quan.

Ước tính, toàn bộ bất động sản mà viên kiểm lâm này sở hữu có giá trị khoảng hơn 150 crore rupee (414 tỷ đồng).﻿

Một cán bộ điều tra cho biết, nhiều khả năng ông Mishra đã được ai đó báo trước về đợt khám xét nên đã cố gắng cất giấu tiền mặt tại những nơi “khó ngờ tới”, bao gồm cả bồn xả nước trong nhà vệ sinh. "Quy trình khám xét của chúng tôi hiện nay đã bao phủ hầu hết các vị trí có thể giấu tài sản, kể cả những chỗ bất thường nhất", vị này nói thêm.

Đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Trước đó vài tuần, một quan chức hành chính cấp huyện tại bang Odisha cũng bị bắt giữ sau khi cơ quan chức năng phát hiện 492.000 rupee tiền mặt (khoảng 135 triệu đồng) được giấu kỹ trong cửa sau xe công vụ.

Tham khảo IndiaExpress﻿﻿

Đột kích nhà riêng của cựu giám đốc công ty nông nghiệp, tịch thu hơn 10.000 tỷ đồng tiền mặt bọc trong túi nilon cao đến 1,6 mét, giấu sau tường gạch

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

