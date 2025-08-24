Đột kích nhà riêng của kỹ sư thuỷ lợi lương 3 triệu/tháng, tịch thu 7 căn nhà, 19 mảnh đất cùng số vàng, trang sức trị giá 170 tỷ đồng

Tháng 6/2025, Cục Chống tham nhũng bang Telangana (ACB), Ấn Độ, đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhà riêng và nhiều bất động sản liên quan đến kỹ sư Nune Sridhar - người từng làm việc trong Dự án Thủy lợi nâng nước Kaleshwaram (Kaleshwaram Lift Irrigation Project - KLIP).

Cơ quan chức năng cho biết ông Sridhar bị cáo buộc sở hữu khối tài sản trị giá gần 60 crore rupee (khoảng 170 tỷ đồng), vượt xa thu nhập hợp pháp của ông trong suốt thời gian công tác.

Cụ thể, Nune Sridhar từng đảm nhiệm chức vụ kỹ sư điều hành tại Sở Thủy lợi và Phát triển khu vực chỉ huy (CAD) của bang Telangana. Trong giai đoạn làm việc tại City Range-2 (Hyderabad), ông là người trực tiếp giám sát nhà máy bơm nước Gayathri, một hạng mục trọng điểm thuộc KLIP, dự án thủy lợi lớn nhất Ấn Độ với tổng vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Kỹ sư Nune Sridhar - người từng làm việc trong Dự án Thủy lợi nâng nước Kaleshwaram.

Thông tin về việc khám xét và bắt giữ ông Sridhar diễn ra đúng ngày cựu Thủ hiến bang Telangana - ông K. Chandrasekhar Rao (KCR), người sáng lập đảng Bharat Rashtra Samithi (BRS), bị triệu tập để thẩm vấn bởi Ủy ban điều tra Ghose về các sai phạm trong thiết kế và triển khai KLIP. Dù không có tuyên bố chính thức về mối liên hệ trực tiếp giữa 2 sự kiện, thời điểm diễn ra đồng loạt cho thấy dấu hiệu mở rộng điều tra đối với toàn bộ mạng lưới tham nhũng liên quan đến dự án này.

Theo báo cáo từ ACB, cuộc điều tra đối với Sridhar đã được bắt đầu từ ngày 9/6/2025 với cáo buộc làm giàu bất chính bằng cách lợi dụng chức vụ và sử dụng các biện pháp phi pháp trong thời gian công tác. Lệnh khám xét được thực hiện tại 14 địa điểm gồm văn phòng làm việc tại Karimnagar, nhà riêng tại Malakpet (Hyderabad), cùng các bất động sản đứng tên người thân tại các quận Karimnagar, Warangal và Ranga Reddy.

Danh sách tài sản bị phát hiện khiến dư luận không khỏi choáng váng, bao gồm 1 biệt thự tại Tellapur, căn hộ rộng 418 m2 tại Shaikpet, 3 căn hộ khác tại Karimnagar, mặt bằng thương mại tại Ameerpet (Hyderabad), 2 căn nhà cao 4 tầng ở Malakpet và Warangal, một nhà riêng tại Karimnagar, 6,5 ha nông nghiệp tại 3 quận khác nhau, 19 lô đất thổ cư, 2 xe ô tô sang trọng, nhiều trang sức vàng và khoản tiền lớn gửi tại nhiều ngân hàng.

Trong khi đó, theo một số nguồn không chính thức trên mạng xã hội, mức lương chính thức của ông có thể dao động trong khoảng 80.000 đến 120.000 rupee/tháng, tương đương 2,26 đến 3,4 triệu.

Tổng giá trị tài sản này được cơ quan điều tra ước tính lên tới gần 60 crore rupee (hơn 170 tỷ đồng) - một con số hoàn toàn không thể lý giải nếu so với mức lương và thu nhập công khai của một kỹ sư ngành công vụ.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Sridhar đã bị bắt tại Karimnagar và ngay lập tức được đưa về Hyderabad để phục vụ công tác điều tra. ACB đã chính thức khởi tố vụ án “tài sản vượt quá thu nhập hợp pháp” theo Luật Phòng chống Tham nhũng của Ấn Độ.

Vụ việc không chỉ làm sáng tỏ mức độ trục lợi trong nội bộ ngành thủy lợi tại Ấn Độ, mà còn có thể là bước mở đầu cho một chiến dịch điều tra sâu rộng hơn nhắm vào những người từng có vai trò chủ chốt trong dự án KLIP - vốn đã bị dư luận nghi ngờ về tính minh bạch tài chính trong suốt nhiều năm qua.

Các quan chức cấp cao của ACB cho biết, việc rà soát và đánh giá giá trị tài sản vẫn đang tiếp tục. Dư luận đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc xử lý nghiêm minh và công khai kết quả để lấy lại niềm tin vào hệ thống công quyền tại bang Telangana, nơi từng được ca ngợi là hình mẫu phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp tại miền Nam Ấn Độ.

Tham khảo Times of India﻿