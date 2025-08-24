Tổng thống Trump gia hạn “vài tuần” cho Tổng thống Putin giữa bế tắc hòa đàm Ukraine

Tổng thống Trump khoe bức ảnh chụp ông và Tổng thống Putin trong cuộc gặp ở Anchorage, Alaska hôm 15/8 (Ảnh: AP)

Song song với đó, Tổng thống Trump đồng thời tiếp tục trì hoãn việc mở rộng các biện pháp cứng rắn đối với Moscow. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đang được xúc tiến.

Trong buổi trao đổi tại Nhà Trắng hôm 22/8, khi được phóng viên CNN hỏi: "Liệu Tổng thống có thể sẽ không hành động gì nếu ông Putin từ chối đối thoại hay không?", ông Trump trả lời: "Chúng ta sẽ xem xét. Tôi sẽ xem lỗi thuộc về ai. Nếu có lý do chính đáng, tôi sẽ hiểu. Tôi biết rõ mình đang làm gì".

Tổng thống Trump cho rằng ông muốn chờ xem liệu cuộc gặp giữa ông Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có diễn ra hay không. "Nếu họ gặp nhau, đó sẽ là điều đáng quan tâm. Nếu không, tôi muốn biết tại sao, bởi vì tôi đã yêu cầu họ gặp nhau" - ông Trump nhấn mạnh - "Trong vòng 2 tuần nữa, tôi sẽ biết mình sẽ làm gì".

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đưa ra khung thời gian "2 tuần" để xác định thiện chí của Moscow trong việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, tiến trình này dường như chưa có tiến triển. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định hiện không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine.

Hôm 15/8, ông Trump đã gặp ông Putin tại Alaska, sau đó tiếp đón ông Zelensky cùng một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18/8. Ông từng gợi ý về khả năng tổ chức cuộc gặp song phương giữa Nga - Ukraine, thậm chí có thể nối tiếp bằng một cuộc gặp ba bên có sự tham gia của chính ông.

"Tôi muốn hai người họ ngồi lại. Tôi có thể tham gia, nhưng nhiều người nói rằng nếu tôi không có mặt thì chẳng có gì xảy ra. Có thể đúng, có thể không. Trong khi đó, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng", ông Trump phát biểu hôm 22/8.

Trong cùng sự kiện, Tổng thống Trump nhiều lần nhắc lại mốc "2 tuần" để đưa ra quyết định. Ông nói thêm: "Tôi sẽ đi theo một hướng hoặc hướng khác, và họ sẽ biết điều đó". Tổng thống Mỹ cũng bất ngờ rút từ bàn làm việc Resolute Desk bức ảnh chụp ông và Tổng thống Putin trong cuộc gặp ở Anchorage, Alaska hôm 15/8. Ông cho biết bức ảnh này do phía Nga gửi và dự định sẽ ký tặng cho ông Putin. Ông Trump còn ám chỉ khả năng nhà lãnh đạo Nga sẽ tới Mỹ tham dự World Cup nhưng nhấn mạnh điều này còn phụ thuộc vào các diễn biến trong "vài tuần tới".

Về phía Nga, Tổng thống Putin hôm 22/8 mô tả cuộc gặp gần đây với Tổng thống Trump là "rất tốt" và tuyên bố Moscow mong muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Putin cho biết các cơ quan của Nga và Mỹ vẫn duy trì liên lạc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ khôi phục đầy đủ quan hệ trong thời gian tới.

Trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục kéo dài thời hạn và nhấn mạnh vai trò trung gian của mình, thực tế cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa có tiến triển rõ rệt. Điều này đặt ra nhiều nghi ngại về khả năng đạt được thỏa thuận trong tương lai gần, trong bối cảnh giao tranh tại Ukraine vẫn tiếp diễn và thương vong dân sự tiếp tục gia tăng.