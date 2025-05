Đột kích Saigon Square, thu giữ hàng ngàn sản phẩm "nhái" các thương hiệu nổi tiếng

Chiều 29-5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước kết hợp cùng Công an phường Bến Thành , TP HCM đồng loạt kiểm tra nhiều sạp kinh doanh hàng mỹ phẩm, đồng hồ, mắt kính, quần áo, túi xách tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, quận 1, TP HCM.

Lực lượng chức năng kiểm tra quầy mắt kính

Có mặt tại Saigon Square chiều 29-5, có 6 tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đồng loạt điểm kinh doanh tại đây. Bất chấp nỗ lực đóng sập cửa gian hàng nhằm né tránh, hàng ngàn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như đồng hồ, túi xách, ví và kính mắt bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ ngay tại chỗ.

Kiểm tra đồng hồ

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh trong Trung tâm Thương mại Saigon Square. Trước đó, trong đợt kiểm tra vào cuối năm 2024, hàng ngàn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng cũng đã bị lực lượng chức năng thu giữ, cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phức tạp và có dấu hiệu tái diễn dù đã được xử lý nhiều lần.

Đồng hồ giả

Cơ quan chức năng kiểm tra tại Saigon Square

Tương tự những lần kiểm tra trước, sự xuất hiện của lực lượng quản lý thị trường ngay lập tức khiến nhiều tiểu thương tại các gian hàng vội vàng đóng sập cửa nhằm cản trở quá trình kiểm tra, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận và xử lý vi phạm.

Kiểm tra túi xách

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng quản lý thị trường đã nhanh chóng có mặt tại các điểm được lên kế hoạch từ trước và kịp thời ngăn chặn hành vi chống đối, né tránh kiểm tra của các tiểu thương.

Nhiều sạp đóng cửa né đoàn kiểm tra

Theo ghi nhận, ngay khi tổ kiểm tra xuất hiện, hệ thống bộ đàm của đội ngũ bảo vệ tại Trung tâm Thương mại Saigon Square lập tức được kích hoạt, đồng thời phát thông báo qua loa nội bộ nhằm cảnh báo cho các tiểu thương đóng cửa hàng, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tại các điểm kinh doanh, các tổ kiểm tra bước đầu ghi nhận hàng loạt sản phẩm bày bán mang các thương hiệu nổi tiếng như đồng hồ Rolex, Longines, Patek Philippe; túi xách và ví của các hãng LV, Gucci, Dior, YSL, Celine, Goyard, Chanel, Hermès, Bottega Veneta, Prada; cùng nhiều mẫu mắt kính gắn nhãn Gucci… Tuy nhiên, toàn bộ các sản phẩm này đều có dấu hiệu giả mạo hàng chính hãng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín của các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Sạp không có cửa thì trùm bạt

Theo Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPT – đơn vị đại diện bảo hộ nhãn hiệu cho các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, BVLGARI, Chanel..., phần lớn sản phẩm mà đoàn kiểm tra đang xử lý có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được công ty bảo hộ. Cụ thể, hàng hóa được kinh doanh tại một số gian hàng có bao bì không đúng quy chuẩn của hãng, đường chỉ may xộc xệch, không đều, thậm chí có chỉ thừa, logo hoặc chữ in trên sản phẩm bị nhòe, thiếu độ sắc nét. Đáng chú ý, các sản phẩm này được bày bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với hàng chính hãng.

Ngoài Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPT, còn có nhiều văn phòng luật sư và các công ty luật đại diện sở hữu trí tuệ cho các nhãn hiệu cũng có mặt tại Saigon Square để nhận diện các dấu hiệu vi phạm của hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh.

Do số lượng hàng hóa lớn, đến 18 giờ cùng ngày, các tổ công tác thuộc Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường vẫn tiếp tục kiểm đếm số lượng hàng hóa vi phạm. Dự kiến, hàng hóa vi phạm lên tới hàng ngàn sản phẩm.

Theo ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, đây là một trong những vụ việc điển hình nằm trong tháng cao điểm do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước triển khai. Hoạt động kiểm tra tại Saigon Square sẽ tiếp tục được cục thực hiện trong thời gian tới, bởi đây là khu vực trung tâm, thu hút lượng lớn du khách trong nước lẫn quốc tế khi đến TP HCM.

Cũng theo ông Hùng thực trạng buông lỏng trong công tác quản lý địa bàn không chỉ dẫn đến các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa mà còn gây tổn hại đến niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời làm xấu đi hình ảnh của TP HCM. Điều này cũng tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính.