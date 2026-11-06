Đột nhập nhà dân trộm nhiều vàng, trang sức

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt tạm giam Lê Thanh Lợi (SN 1994, trú xã Đông Phước, TP. Cần Thơ) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Đối tượng Lê Thanh Lợi.

Trước đó, chiều tối 7/10, gia đình bà O.D.T (SN 1983, ngụ xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) đều đi vắng, khi trở về phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cắt, đồ trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn, mất tài sản nên báo công an xã.

Qua kiểm tra, gia đình bà T. thống kê bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị, gồm trang sức bằng vàng, bạch kim, điện thoại di động... tổng giá trị hơn 450 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, sàng lọc và truy tìm đối tượng nghi vấn, và xác định Lợi là tình nghi.

Ngày 28/10, công an phát hiện Lợi trên địa bàn xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi đã thừa nhận hành vi đột nhập và trộm tài sản gia đình bà T. để lấy bán lấy tiền tiêu xài.