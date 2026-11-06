Ngày 6/11, một ngân hàng cộng thêm lãi suất tiền gửi, cao nhất lên tới 9,1%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ngày 6/11 cho biết áp dụng mã khuyến mại cho khách hàng gửi tiền. Theo đó, khách hàng gửi số tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng sẽ được cộng thêm 2,2%/năm lãi suất, áp dụng kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Khách hàng gửi số tiền từ 10 tỷ đồng sẽ được tặng 2%/năm. Chương trình này kéo dài đến 11/11/2026.

Hiện VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng - 11 tháng từ 6,6 - 7%/năm, tùy thuộc vào số tiền gửi theo các mốc 1 tỷ, 3 tỷ, 10 tỷ, 50 tỷ đồng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 6,7 - 7,1%/năm.

Như vậy, khi cộng thêm ưu đãi, lãi suất tiết kiệm online tại VPBank cho khoản tiền dưới 10 tỷ đồng lên tới 8,8%/năm ở kỳ hạn 6–11 tháng và 8,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất khách hàng nhận được lần lượt là 9%/năm và 9,1%/năm. Các mức này cao hơn đáng kể so với lãi suất niêm yết ở kỳ hạn dài 15–18 tháng, hiện chỉ là 7,4%/năm.

Ví dụ, một khách hàng gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng qua kênh online sẽ nhận khoảng 89 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn, nhiều hơn 22 triệu đồng so với mức 67 triệu đồng nếu không áp dụng mã khuyến mại. Nếu chọn kỳ hạn 6 tháng, khoản tiền lãi vào khoảng 44 triệu đồng thay vì 33 triệu đồng.

Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, khách hàng nhận khoảng 22 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 5,5 triệu đồng so với lãi suất niêm yết.

Chênh lệch càng lớn khi số tiền gửi càng cao. Một khoản tiền 10 tỷ đồng gửi kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 9,1%/năm sẽ mang về khoảng 910 triệu đồng tiền lãi, nhiều hơn 200 triệu đồng so với lãi suất niêm yết 7,1%/năm. Ở kỳ hạn 6 tháng, khoản lãi đạt khoảng 450 triệu đồng thay vì 350 triệu đồng.

Ngoài ra, VPBank cũng đang áp dụng chương trình tặng 1% lãi suất khi mở tiền gửi kỳ hạn thường, số tiền từ 5 triệu đồng đến 1 tỷ đồng với kỳ hạn 1 - 36 tháng. Chương trình này kéo dài đến 30/11/2026.