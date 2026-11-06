ACB mang hơn 1,7 triệu phần thưởng lên ACB ONE, trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần

Mở túi Phát Lộc săn iPhone mỗi tuần

Có thể là một phần thưởng tiền mặt bất ngờ, cũng có thể là chiếc iPhone 18 Pro Max mà nhiều người mong muốn sở hữu. Đó là những phần quà đang chờ đón khách hàng khi tham gia chương trình "Bịt Mắt Bắt Dê" trên ACB ONE do ACB triển khai từ ngày 06/11/2026. Mỗi lượt tham gia hợp lệ đều mang đến cơ hội mở quà và chờ đón kết quả ngay trên ứng dụng.

Mỗi lượt tham gia mở ra cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần.

Với giải thưởng tiền mặt lên đến 9.999.999 đồng cùng cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khách hàng trong suốt mùa cuối năm.

Điểm đáng chú ý là khách hàng có thể nhận lượt tham gia thông qua nhiều hoạt động trên ACB ONE. Chẳng hạn, với khoản tiền gửi trực tuyến từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ một tháng, khách hàng có thể nhận hai lượt tham gia. Bên cạnh đó, các giao dịch thanh toán, trả góp qua thẻ tín dụng từ 1 triệu đồng, giao dịch mua chứng chỉ tiền gửi hoặc mua ngoại tệ trực tuyến để chuyển tiền ra nước ngoài cũng giúp khách hàng nhận thêm lượt tham gia. Nhờ đó, chương trình được gắn với nhiều nhu cầu tài chính khác nhau, từ tích lũy tài sản đến giao dịch phục vụ học tập, công tác hay thanh toán quốc tế, giúp khách hàng vừa thực hiện các kế hoạch tài chính của mình vừa có thêm cơ hội nhận thưởng.

Không chỉ giới hạn ở các giao dịch tài chính có giá trị lớn, chương trình còn mở rộng cơ hội tham gia từ những hoạt động thường ngày. Thanh toán VNPAY-QR từ 100.000 đồng, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện nước, mua vé xem phim đủ điều kiện hoặc mời bạn bè tham gia chương trình lần đầu đều có thể giúp khách hàng nhận thêm lượt tham gia.

Từ một khoản tiền gửi phục vụ mục tiêu tích lũy tài chính đến những giao dịch thanh toán quen thuộc, khách hàng có thể lựa chọn cách tích lũy lượt tham gia phù hợp với nhu cầu thực tế. Mỗi lượt tham gia là thêm một cơ hội mở quà, nhận thưởng và chờ đón những bất ngờ hấp dẫn trên ACB ONE.

Kho quà trên ACB Rewards: Thêm ưu đãi cho mỗi nhu cầu chi tiêu

Bên cạnh cơ hội nhận thưởng từ chương trình "Bịt Mắt Bắt Dê", khách hàng còn có thể khám phá kho quà trên ACB Rewards với nhiều voucher từ các thương hiệu quen thuộc. Đáng chú ý, nhiều voucher có thể đổi từ 0 điểm theo điều kiện chương trình, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, di chuyển, chăm sóc bản thân và gia đình.

Kho quà trên ACB Rewards với nhiều voucher hấp dẫn có thể đổi từ 0 điểm, như một món quà ACB dành tặng khách hàng trong dịp cuối năm.

Khách hàng có thể nhận ưu đãi đến 100.000 đồng từ Nutifood để mua sắm các sản phẩm thuộc những thương hiệu như NutiMilk, GippsNature, NuVi, Nutifood Sữa Hạt... tại hệ thống Ngôi Nhà Dinh Dưỡng Nutifood. Với nhu cầu gặp gỡ, ăn uống cùng gia đình và bạn bè, khách hàng còn có thể tận hưởng ưu đãi đến 300.000 đồng tại Chang Modern Thai.

Một chuyến xe trong ngày có thể tiết kiệm hơn với combo voucher Be trị giá đến 270.000 đồng. Nếu đang có kế hoạch mua sắm, khách hàng có thể lựa chọn voucher giảm 50.000 đồng tại MUJI cho đơn hàng từ 499.000 đồng hoặc ưu đãi giảm thêm 15%, tối đa 100.000 đồng, tại Fahasa.com cho đơn hàng từ 300.000 đồng. Tất cả đều có thể đổi bằng 0 điểm thưởng trên ACB Rewards theo điều kiện chương trình.

Không dừng lại ở đó, khách hàng còn có thể trải nghiệm liệu trình chăm sóc da Vital Glow Facial tại VITA Clinic trị giá 1 triệu đồng. Các thương hiệu như Thiên Long hay bTaskee cũng góp mặt, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho nhu cầu học tập, mua sắm và sinh hoạt hằng ngày.

Với danh mục ưu đãi trải rộng ở nhiều lĩnh vực, kho quà hấp dẫn giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy những quyền lợi phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời chủ động tận dụng ưu đãi để tối ưu chi tiêu.

Từ ngày 06/11/2026 đến hết ngày 28/02/2027, khách hàng có thể đăng nhập ACB ONE để tham gia chương trình "Bịt Mắt Bắt Dê", nhận cơ hội mở quà, trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần và khám phá Kho quà trên ACB Rewards. Thông tin chi tiết về thể lệ, cơ cấu giải thưởng và điều kiện áp dụng được cập nhật tại ứng dụng ACB ONE.

"Bật mí" những giao dịch giúp khách hàng nhận lượt tham gia: Gửi tiết kiệm: Từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng, trực tuyến hoặc tại quầy.

Từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng, trực tuyến hoặc tại quầy. Mua chứng chỉ tiền gửi: Mua chứng chỉ tiền gửi từ 10 triệu. Mua ngoại tệ trực tuyến: Áp dụng cho giao dịch mua ngoại tệ chuyển tiền ra nước ngoài theo điều kiện chương trình. Thanh toán hằng ngày: Thanh toán VNPAY-QR, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước hoặc mua vé xem phim đủ điều kiện. Sử dụng thẻ tín dụng: Chi tiêu hoặc Trả góp từ 1 triệu qua thẻ tín dụng cá nhân Mời bạn bè tham gia: Giới thiệu bạn bè trải nghiệm ACB ONE và tham gia chương trình. Lưu ý: Số lượt tham gia, giới hạn nhận lượt và các điều kiện áp dụng được quy định chi tiết tại thể lệ chương trình trên ACB ONE.



