VIB One Card được vinh danh là sáng tạo nổi bật trong lĩnh vực thẻ tín dụng cá nhân hóa

Sáng tạo nổi bật này vừa được International Finance (Anh) vinh danh tại International Finance Awards 2026. Cùng lúc, One Card tiếp tục mở rộng trải nghiệm khách hàng thông qua The Masked Singer Vietnam 2026.

International Finance là tạp chí tài chính quốc tế có trụ sở tại London, tổ chức các giải thưởng nhằm vinh danh hoạt động đổi mới của các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Đây không phải lần đầu Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được tạp chí ghi nhận ở mảng thẻ, năm 2021, ngân hàng từng nhận hai giải Dòng thẻ mới tốt nhất (Best New Card Offering) và Dịch vụ thẻ mới sáng tạo nhất (Most Innovative New Credit Card Service).

Đổi mới thẻ tín dụng từ nhu cầu cá nhân

Trong lĩnh vực thẻ tín dụng, cá nhân hóa ngày càng trở thành hướng phát triển quan trọng khi nhu cầu của khách hàng tại mỗi thời điểm khác nhau không cố định ở một nhóm chi tiêu. Một người có thể ưu tiên mua sắm ở giai đoạn này, rồi chuyển sang du lịch, giáo dục hoặc chi tiêu quốc tế khi hoàn cảnh thay đổi. Bài toán của ngân hàng vì vậy không chỉ là bổ sung thêm tính năng, mà là trao quyền cho khách hàng chủ động chọn những quyền lợi phù hợp với ưu tiên của cá nhân tại từng thời điểm.

Đây là định hướng VIB theo đuổi với One Card qua triết lý “ONE là ĐỦ” – tập trung những giá trị cần thiết trong một sản phẩm linh hoạt, thay vì buộc khách hàng duy trì nhiều chiếc thẻ cho các nhu cầu khác nhau.

Cụ thể, chủ thẻ có thể lựa chọn và thay đổi tối đa ba trong năm nhóm chi tiêu được hoàn tiền, gồm mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế. Mức hoàn tiền lên đến 9%, tối đa 18 triệu đồng mỗi năm. Cơ chế này cho phép khách hàng điều chỉnh nhóm quyền lợi theo ưu tiên chi tiêu, thay vì bị giới hạn trong một danh mục cố định.

Bên cạnh hoàn tiền, One Card mang đến những đặc quyền phục vụ trải nghiệm quốc tế, gồm 0% phí chuyển đổi ngoại tệ (FX) trong 3 kỳ sao kê đầu tiên và 1% sau đó, cùng đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay không giới hạn số lần, theo điều kiện chương trình.

One Card có ba hạng Gold, Platinum và Signature, tương ứng với các cấp độ quyền lợi khác nhau. Khi đủ điều kiện nâng hạng, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng thẻ vật lý hiện tại mà không cần đổi thẻ, qua đó hạn chế việc cập nhật lại thông tin thanh toán trên các ví điện tử và nền tảng trực tuyến.

Mở rộng trải nghiệm thẻ từ tài chính đến giải trí

Bên cạnh quyền lợi tài chính, VIB phát triển các chương trình đồng hành với âm nhạc và giải trí nhằm mang đến nhiều trải nghiệm cho chủ thẻ. Năm 2026, One Card đồng hành cùng The Masked Singer Vietnam 2026 với vai trò nhà tài trợ kim cương.

Trong khuôn khổ chương trình, VIB triển khai ưu đãi dành cho khách hàng mở mới One Card từ ngày 27/10 đến hết ngày 30/11/2026. Khách hàng chưa từng sở hữu One Card hoặc Max Card, phát hành và kích hoạt thẻ trong thời gian áp dụng, đồng thời phát sinh ít nhất một giao dịch chi tiêu hợp lệ, sẽ được tặng Blindbox The Masked Singer x VIB phiên bản giới hạn theo thể lệ chương trình.

Việc kết hợp sản phẩm tài chính với chương trình giải trí tạo thêm một hình thức tương tác mới với khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích âm nhạc và các hoạt động văn hóa đại chúng.

Hướng tiếp cận này cũng được VIB triển khai qua những chương trình âm nhạc quốc tế trong năm 2026. Ngân hàng đã phối hợp cùng Visa tổ chức chương trình dành cho chủ thẻ VIB Visa, mang đến cơ hội nhận vé tham dự BTS WORLD TOUR “ARIRANG” tại Los Angeles, Singapore thông qua cơ chế tích điểm đổi lượt quay. Với One Card, khách hàng phát hành thẻ trong giai đoạn ra mắt và đáp ứng điều kiện chương trình cũng có cơ hội nhận gói trải nghiệm lễ trao giải MAMA 2026 tại Osaka, Nhật Bản.

Những hoạt động này cho thấy thẻ tín dụng có thể được phát triển vượt ra ngoài chức năng thanh toán, trở thành một phương tiện kết nối khách hàng với các trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân. Giá trị bổ sung không chỉ nằm ở ưu đãi tài chính, mà còn ở cơ hội tham gia những sự kiện và hoạt động mà khách hàng quan tâm.

Giá trị của thẻ nằm ở khả năng thích ứng

Khi nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng, cạnh tranh trên thị trường thẻ tín dụng không chỉ xoay quanh mức hoàn tiền hay số lượng ưu đãi. Khả năng thích ứng với nhu cầu thay đổi, đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng và tạo thêm giá trị ngoài thanh toán cũng trở thành những yếu tố quan trọng.

Với One Card, định hướng này được thể hiện qua hai khía cạnh: quyền chủ động lựa chọn nhóm chi tiêu hoàn tiền và khả năng nâng hạng mà không cần đổi thẻ vật lý. Các chương trình đồng hành cùng âm nhạc, giải trí tiếp tục mở rộng trải nghiệm từ những giao dịch thường ngày sang các hoạt động khách hàng yêu thích.

Theo tinh thần “ONE là ĐỦ”, trọng tâm của One Card không phải là tích hợp thật nhiều lựa chọn, mà là giúp khách hàng có được những quyền lợi phù hợp trong một sản phẩm linh hoạt, có thể đồng hành cùng các nhu cầu thay đổi theo thời gian. Mở thẻ VIB One Card tại đây để trải nghiệm ưu đãi từ VIB.