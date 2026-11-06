Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 6/11 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải

Cập nhật lúc 14h30 ngày 6/11, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm. So với thời điểm 10h sáng, giá vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát giữ nguyên ở mức 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn tiếp tục có sự điều chỉnh, với DOJI giảm 200.000 đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. SJC và PNJ giữ nguyên mức giá niêm yết.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,7-140,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,7-140,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 136,7 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 136,3 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 400.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng có mức cao nhất 140,7 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 140,3 triệu đồng/lượng, chênh 400.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 141 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở 136,5 triệu đồng/lượng, chênh 1,5 triệu đồng/lượng.

14h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 138 141 PNJ 136,3 140,3 138 141 DOJI 136,7 140,7 138 141 Bảo Tín Minh Châu 136,5 140,5 136,5 141 Bảo Tín Mạnh Hải 136,7 140,7 138 141

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Cập nhật lúc 10h sáng 6/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn giảm từ 1,4-1,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC giảm khoảng 1,4-1,5 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn hiện dao động 140,3-141 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC đồng loạt lùi về 141 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,9-140,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, là mức giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 137 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 136,3 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng có mức cao nhất 141 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 140,3 triệu đồng/lượng, chênh 700.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 141 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 138 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở 137 triệu đồng/lượng, chênh 1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với cuối phiên 5/11, giá vàng trong nước đã đồng loạt đảo chiều giảm mạnh. Trong đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm sâu nhất với 1,8 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng SJC tại các thương hiệu cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống 141 triệu đồng/lượng.

10h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 138 141 PNJ 136,3 140,3 138 141 DOJI 136,9 140,9 138 141 Bảo Tín Minh Châu 137 141 137 141 Bảo Tín Mạnh Hải 137 141 138 141

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 4.50 USD/ounce, giảm 0,9% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, kim loại quý này đã tăng tổng cộng hơn 4% trong hai phiên giao dịch gần nhất.

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Khảo sát đầu phiên sáng 6/11, giá vàng trong nước tạm thời đi ngang so với cuối phiên 5/11. Vàng nhẫn được các thương hiệu niêm yết trong khoảng 138-142,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, cũng giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, đi ngang so với cuối phiên 5/11. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 138,4-142,5 triệu đồng/lượng, cũng không ghi nhận biến động.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối phiên 5/11. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 138,8 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 138 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 800.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Mạnh Hải có mức cao nhất 142,8 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và PNJ thấp nhất ở 142 triệu đồng/lượng, chênh 800.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu cùng niêm yết giá bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 139,5 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,1 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138 142 139,5 142,5 PNJ 138 142 139,5 142,5 DOJI 138,5 142,5 139,5 142,5 Bảo Tín Minh Châu 138,4 142,4 138,4 142,5 Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 142,8 139,5 142,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 4.103 USD/ounce, tăng 0,4% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, kim loại quý này đã tăng tổng cộng hơn 4% trong hai phiên giao dịch gần nhất.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh, góp phần xoa dịu lo ngại về lạm phát, trong khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất.

Chỉ số USD Index (DXY) duy trì gần mức thấp nhất kể từ ngày 30/9, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, việc giá năng lượng giảm đang làm dịu bớt lo ngại về lạm phát, qua đó giảm áp lực phải tiếp tục nâng lãi suất trong tương lai.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng sau khi giảm gần 9% trong phiên trước đó. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng rằng chiến thắng lớn của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tại Mỹ có thể làm giảm nguy cơ leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột với Iran.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá 66% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Việc lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng thường gây bất lợi cho vàng, do làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Tâm điểm chú ý của thị trường hiện hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Đây được xem là dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm.

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, số liệu việc làm gần đây biến động mạnh. Nếu báo cáo sắp công bố tích cực hơn dự kiến, giá vàng có thể chịu áp lực giảm do kết quả này củng cố khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Ba Lan đã hoàn thành mục tiêu nâng dự trữ vàng lên 700 tấn, qua đó mở ra khả năng tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong thời gian tới.