Đột nhập nhà máy SUNHOUSE – Thương hiệu thắng giải Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á 2025

Kiến tạo vinh quang từ nội lực

Lễ trao giải APEA 2025, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, vừa khép lại với sự tỏa sáng của các tổ chức và nhà lãnh đạo tiên phong. Trong danh sách các tên tuổi xuất sắc được vinh danh, SUNHOUSE đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt, khi trở thành thương hiệu gia dụng duy nhất của Việt Nam chiến thắng Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award).

APEA, được tổ chức thường niên bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á - Enterprise Asia, đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Đây là giải thưởng uy tín, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu từ 16 quốc gia, thị trường trên toàn khu vực. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 300 doanh nghiệp đăng ký tham gia xét duyệt. Việc chinh phục giải thưởng này đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ chứng minh hiệu quả kinh doanh mà còn phải sở hữu thành tích nổi bật trong sáng tạo đổi mới, đồng thời nỗ lực và bền bỉ trong cam kết tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Với chủ đề "Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai (Showcasing Future-Ready Enterprises)", APEA 2025 đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Chiến thắng của SUNHOUSE trong danh sách các doanh nghiệp xuất sắc nhất châu lục càng thêm ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh ngành gia dụng đang cạnh tranh khốc liệt, do sự tham gia của nhiều thương hiệu cả ngoại lẫn nội, sự xuất hiện của các kênh mua sắm trực tuyến làm thay đổi hành vi tiêu dùng, và áp lực cạnh tranh về giá, mẫu mã, chất lượng giữa các sản phẩm.

Cup và Chứng nhận Sunhouse là Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2025 (Ảnh: Sunhouse)

Thành tựu này cũng chứng minh sự công nhận của hội đồng quốc tế trước khả năng làm chủ công nghệ và chiến lược phát triển bền vững của một doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Đây là lời khẳng định SUNHOUSE không chỉ là một thương hiệu thương mại mà đã vươn lên thành một nhà sản xuất có nội lực vững vàng, khác biệt hoàn toàn với nhiều thương hiệu gia dụng khác trên thị trường.

Minh chứng cho năng lực sản xuất chuẩn quốc tế

Đằng sau vinh quang của giải thưởng là hệ sinh thái sản xuất hiện đại, quy mô và tiên tiến bậc nhất Việt Nam trong ngành gia dụng. Hiện, SUNHOUSE sở hữu 10 nhà máy công nghệ cao trải dài trên tổng diện tích hơn 100.000 m², sản xuất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Các dây chuyền công nghệ hiện đại trên thế giới như robot hàn tự động, công nghệ sơn tĩnh điện, máy dập khuôn tốc độ cao, công nghệ hàn đáy inox bằng impact bonding…đều được ứng dụng nhằm tối ưu hóa năng suất, bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của mỗi chi tiết. Trong từng lô sản phẩm, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như FDA, ISO 9001:2015, RoHS...được áp dụng để đảm bảo mỗi sản phẩm vừa tốt về chất lượng, vừa an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đây là nền tảng giúp Sunhouse không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu hơn 13 triệu sản phẩm mỗi năm đến hơn 20 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico và Malaysia.

Hệ thống nhà máy được tự động hóa, sử dụng công nghệ hiện đại của Sunhouse (Ảnh: Sunhouse).

Những năm gần đây, năng lực sản xuất của SUNHOUSE không chỉ dừng ở lĩnh vực gia dụng truyền thống. Tập đoàn mạnh dạn bước chân vào mảng sản xuất vi mạch – lĩnh vực vốn được xem là "bước nhảy vọt công nghệ" đối với đại đa số các doanh nghiệp Việt. Tiêu biểu nhất là dự án nhà máy Sunhouse Technologies trị giá 7 triệu USD được trang bị dây chuyền Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn nhà cung cấp cấp 1 cho các tập đoàn điện tử toàn cầu như Samsung hay LG. Nhà máy hiện đạt công suất trung bình 10 triệu chi tiết mỗi tháng, chuyên sản xuất các loại bo mạch điều khiển, mạch PCBA IoT Sensor và các linh kiện điện tử phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hình ảnh nhà máy công nghệ cao chuyên sản xuất bo mạch điện tử của Sunhouse (Ảnh: Sunhouse)

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SUNHOUSE, ông Nguyễn Xuân Phú từng chia sẻ, việc đầu tư vào sản xuất vi mạch là "một bước đi dũng cảm" – thậm chí từng khiến doanh nghiệp chịu lỗ hàng trăm tỷ đồng – nhưng đó là cái giá cần thiết để bước chân vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. "SUNHOUSE đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ lõi, nghiên cứu và nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt với những sản phẩm công nghệ cao như vi mạch, hệ thống bán dẫn. Với niềm tin sản xuất là sức mạnh của một quốc gia, SUNHOUSE quyết tâm khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng hành cùng sự phát triển và vươn mình của đất nước", ông Phú nói.

Từ quan điểm này, trong từng sản phẩm, SUNHOUSE đều nhấn mạnh vào hoạt động R&D để làm chủ công nghệ lõi. Ví dụ trong sản phẩm chảo chống dính, công nghệ chống dính Nano Ceramic với bề mặt đá 4 lớp, không chứa PFOA, PTFE, chì hay cadmium, được tập đoàn tự nghiên cứu phát triển, mang đến trải nghiệm nấu ăn an toàn, lành mạnh và dễ vệ sinh. Lớp phủ siêu mịn trên bề mặt giúp giảm lượng dầu mỡ, giữ trọn hương vị món ăn và tăng độ bền sản phẩm. Ngoài ra, công nghệ impact bonding dập đáy nồi inox và ép full induction tối ưu hóa khả năng dẫn nhiệt, cũng được áp dụng trên các sản phẩm xuất khẩu như chảo chống dính và nồi chiên không dầu, từ đó được người dùng tại trường quốc tế đón nhận nhiệt tình.

Hình ảnh dây chuyền sản xuất tại nhà máy Sunhouse (Ảnh: Sunhouse)

Tại Việt Nam, SUNHOUSE là một trong số ít doanh nghiệp có thể tích hợp sản xuất, R&D và xuất khẩu trong cùng hệ sinh thái, từng bước đưa trí tuệ và công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới. Mỗi sản phẩm mang logo SUNHOUSE – từ chiếc chảo chống dính, nồi chiên không dầu đến bản mạch điện tử – đều là kết tinh của quá trình đầu tư sâu vào R&D, làm chủ chủ công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng luôn giữ trọn một giá trị cốt lõi: Hiểu người Việt - phục vụ người Việt, và xa hơn, là sự thấu hiểu nhu cầu sống khỏe của người tiêu dùng toàn cầu.

Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á 2025 với Tập đoàn SUNHOUSE, vì thế, không chỉ là danh hiệu, mà còn là dấu mốc cho một hành trình bền bỉ xuyên suốt hơn 2 thập kỷ: Hành trình của một nhà sản xuất Việt dám đầu tư, dám đổi mới và dám chinh phục những chuẩn mực cao nhất của thế giới.