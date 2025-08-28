Đột nhập văn phòng chủ tịch, 2 nhân viên Microsoft bị sa thải ngay lập tức

Ngay giữa khuôn viên trụ sở tại Redmond, Microsoft vừa trải qua một cú sốc chưa từng có khi hai nhân viên bất ngờ xông thẳng vào văn phòng của Chủ tịch Brad Smith. Sự việc diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch biểu tình “No Azure for Apartheid”, một phong trào đang lan rộng với mục tiêu buộc Microsoft chấm dứt các hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho chính phủ Israel.

Theo hãng tin Reuters, hai nhân viên này – Anna Hattle và Riki Fameli – đã bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với lý do vi phạm nghiêm trọng chính sách công ty, “chiếm giữ trái phép văn phòng điều hành” và làm gián đoạn hoạt động toàn bộ tòa nhà. Microsoft khẳng định họ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng mọi hành động phản đối phải tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực nội bộ.

Ngay sau sự cố, khu vực văn phòng lãnh đạo được phong tỏa và tăng cường an ninh. Chủ tịch Brad Smith lên tiếng nhấn mạnh rằng công ty đang tiến hành một cuộc rà soát pháp lý độc lập liên quan đến các hợp đồng đám mây với Israel, giữa lúc áp lực từ dư luận ngày càng lớn.

“Những sự cố này không phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi đối với nhân viên. Công ty đang tiếp tục điều tra và hợp tác toàn diện với cơ quan thực thi pháp luật về những vấn đề này”, đại diện Microsoft cho biết.﻿

Trước đó, nhóm người mang băng rôn “No Azure for Apartheid” đã nhiều lần tổ chức biểu tình ngay trong và ngoài trụ sở Microsoft, dựng lều, đổ sơn đỏ lên bảng hiệu công ty, thậm chí chèo thuyền kayak bao vây nhà riêng của Satya Nadella và Brad Smith để thể hiện quan điểm bất bình. Ông Smith cho biết những người biểu tình này còn chặn nhân viên rời khỏi văn phòng, cài thiết bị nghe lén dưới dạng điện thoại và từ chối rời đi cho đến khi bị cảnh sát tiếp cận.

Với một tập đoàn toàn cầu như Microsoft, áp lực vừa phải bảo vệ hình ảnh và môi trường làm việc, vừa phải trả lời những câu hỏi khó về đạo đức trong hợp tác kinh doanh, chắc chắn sẽ còn kéo dài. Quyết định sa thải hai nhân viên biểu tình có thể chỉ là mở màn cho một cuộc khủng hoảng nhân sự và truyền thông mà công ty công nghệ khổng lồ này khó có thể né tránh.

Microsoft trong nhiều năm gần đây liên tục trở thành tâm điểm của những cuộc biểu tình từ chính nhân viên của mình. Hồi năm 2018, hàng trăm kỹ sư đã ký thư ngỏ yêu cầu công ty chấm dứt hợp đồng trị giá 480 triệu USD cung cấp kính thực tế hỗn hợp HoloLens cho quân đội Mỹ vì lo ngại công nghệ này sẽ được dùng trên chiến trường. Làn sóng phản đối buộc CEO Satya Nadella phải lên tiếng, khẳng định Microsoft “không quay lưng với chính phủ” nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

Đến năm 2020, nhiều nhân viên Microsoft cũng công khai chỉ trích việc công ty bán công nghệ nhận diện khuôn mặt cho các cơ quan thực thi pháp luật, cho rằng đây là mảnh đất màu mỡ cho sự phân biệt đối xử và lạm dụng quyền lực. Trước sức ép ấy, Microsoft phải tuyên bố tạm dừng cung cấp công nghệ nhận diện khuôn mặt cho cảnh sát cho đến khi có luật liên bang điều chỉnh rõ ràng.﻿

Theo: CNBC