Dow Jones tương lai tăng dựng đứng 1.000 điểm sau chiến thắng của đảng Dân chủ, ông Trump bất ngờ có động thái mới

Đảng Dân chủ giành đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện, đồng thời chiến thắng trong một số cuộc đua thống đốc quan trọng, trong đó có bang Texas. Kết quả này giúp đảng Dân chủ có khả năng kiềm chế các chính sách của Tổng thống Trump, người đã triển khai các biện pháp cắt giảm thuế có lợi cho doanh nghiệp nhưng đồng thời áp dụng thuế quan và tiến hành cuộc chiến tại Iran, góp phần đẩy lạm phát tăng cao.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones tương lai tăng tới 1.083 điểm, tương đương 2,1%. S&P 500 tương lai tăng 1,1%, trong khi Nasdaq-100 tăng 0,4% do chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong cuộc trao đổi với New York Times, ông Trump khẳng định “hoàn toàn sẵn sàng” chấp nhận kết quả bầu cử. Ông cũng nói với Wall Street Journal rằng bản thân và các nghị sĩ Cộng hòa sẽ hợp tác với đảng Dân chủ.

Ông Jay Woods, chiến lược gia trưởng thị trường tại Freedom Capital Markets, nhận định đà phục hồi một phần đến từ thái độ và phản ứng ban đầu của Tổng thống Trump trước kết quả bầu cử.

Những cổ phiếu gắn với hoạt động kinh tế và có thể hưởng lợi từ môi trường ổn định hơn dẫn đầu đà tăng. Cổ phiếu Walmart tăng 2%, trong khi Bank of America tăng 1,9% khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội bên ngoài lĩnh vực công nghệ.

Nhóm cổ phiếu có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ chính sách của đảng Dân chủ hoặc việc nới lỏng các biện pháp cứng rắn dưới thời ông Trump cũng đồng loạt tăng.

Trong lĩnh vực y tế, cổ phiếu UnitedHealth tăng 1,4%, Molina Healthcare tăng 6,3%, Centene tăng 4,7% và HCA Healthcare tăng 1,44%. Quỹ ETF Invesco Solar, tập trung vào lĩnh vực năng lượng mặt trời, tăng mạnh 5%.

Tuy nhiên, chiến thắng của đảng Dân chủ cũng làm dấy lên lo ngại đối với một số lĩnh vực, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến phát triển hạ tầng AI.

Trước cuộc bầu cử, giới đầu tư lo ngại việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát toàn diện Quốc hội có thể dẫn đến những quy định hạn chế hơn đối với hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ.

Chiến thắng của bà Gina Hinojosa trong cuộc đua thống đốc Texas càng làm gia tăng lo ngại này. Bà từng cam kết lập tức tạm dừng các dự án trung tâm dữ liệu mới tại bang Texas, một trong những trung tâm phát triển hạ tầng dữ liệu quan trọng của Mỹ.

Một yếu tố khác hỗ trợ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư là dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ thường diễn biến tích cực khi quyền lực chính trị bị chia sẻ giữa các đảng. Trong bối cảnh đó, khả năng ban hành những chính sách và quy định có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh thường bị hạn chế.

Ông Andrew Slimmon thuộc Morgan Stanley Investment Management nhận định thị trường “ưa thích tình trạng bế tắc chính sách và không thích một đảng nắm quá nhiều quyền lực”.

Trao đổi với chương trình Squawk Box Europe của CNBC, ông Slimmon cho rằng nếu kết quả bầu cử thúc đẩy các nỗ lực giải quyết xung đột tại Trung Đông, giá dầu có thể giảm.

Theo ông, giá dầu cao là một trong những yếu tố gây áp lực lên lạm phát, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất ở mức cao.

Trong phiên giao dịch ngày 4/11, giá dầu thô WTI giảm 1%.

Theo CNBC