Dragon Capital: Các thương vụ IPO TCBS, VPBankS, Thế Giới Di Động... có thể trở thành chất xúc tác cho thị trường chứng khoán

Theo báo cáo mới đây, Dragon Capital cho rằng thị trường IPO đã khởi động trở lại với nhiều tín hiệu tích cực. Chứng khoán Techcombank (TCBS) đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để niêm yết trong năm nay. Với vốn hóa kỳ vọng đạt trên 4 tỷ USD, TCBS có thể trở thành công ty chứng khoán niêm yết lớn nhất tại Việt Nam.

Theo Dragon Capital, thông tin này đã thúc đẩy làn sóng định giá lại các công ty chứng khoán vào giữa tháng 8, phản ánh mức độ nhạy cảm của nhóm ngành này trước các sự kiện niêm yết lớn. Quỹ ngoại nhận định điều này cho thấy các thương vụ IPO sắp tới có thể trở thành chất xúc tác cho thị trường.

Sau TCBS, Chứng khoán VPBank (VPBankS) cũng đang chuẩn bị IPO, với kế hoạch huy động khoảng 170 triệu USD, tương đương 25% cổ phần trong các quý tới. Một số doanh nghiệp khác thuộc lĩnh vực hạ tầng và bán lẻ như Hạ tầng Gelex, C.P Việt Nam, Highlands Coffee và các công ty tách ra từ chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động cũng được thị trường chờ đón với các giao dịch IPO.

Làn sóng IPO được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, nhằm cụ thể hóa Luật 56/2024/QH15 và tháo gỡ những vướng mắc trong vận hành thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, Nghị định mới quy định thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO rút ngắn còn 30 ngày thay vì 90 ngày như trước, giúp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và gia tăng sức hấp dẫn cho các đợt phát hành.

Về diễn biến thị trường, chứng khoán Việt Nam duy trì xu hướng tích cực trong tháng 8, khi VN-Index liên tục thiết lập đỉnh mới và có thời điểm tiến sát mốc 1.700 điểm trước khi chịu áp lực chốt lời vào cuối tháng. Tính theo USD, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 11,5% – cao nhất kể từ tháng 5/2020.

Thanh khoản thị trường đạt kỷ lục, với giá trị giao dịch bình quân ngày khoảng 1,9 tỷ USD và đỉnh điểm lên tới 3,3 tỷ USD (trong phiên 5/8). Động lực chính đến từ nhà đầu tư trong nước, với hơn 250.000 tài khoản được mở mới trong tháng, tăng 13,8% so với tháng trước. Xu hướng này đã phần nào bù đắp áp lực bán ròng từ khối ngoại, chủ yếu tập trung vào giao dịch thỏa thuận cổ phiếu Vingroup cùng nhóm ngân hàng, thép và công nghệ.

Đà tăng hiện tại được dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong khi dòng vốn ngoại vẫn duy trì sự thận trọng. Theo quan sát của Dragon Capital, động lực thị trường và thanh khoản vẫn mạnh, khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu do ảnh hưởng từ các yếu tố như hoạt động chốt lời, biến động thương mại, căng thẳng địa chính trị hoặc rủi ro tỷ giá.

Các chỉ số vĩ mô và ngành đều củng cố bức tranh tích cực cho thị trường. Giải ngân đầu tư công trong tháng 8 tăng mạnh 34,5% so với cùng kỳ; trong khi vốn FDI thực hiện tăng 12,5%, nâng tổng vốn đăng ký trong 8 tháng lên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, cho thấy sự hỗ trợ vốn đầu tư vững chắc từ cả khu vực công và tư nhân.

Hoạt động thương mại duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, với kim ngạch xuất khẩu tháng 8 tăng 14,5% và nhập khẩu tăng 17,7% so với cùng kỳ, đem lại thặng dư thương mại khoảng 3,7 tỷ USD. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, với CPI tháng 8 tăng 3,2% so với cùng kỳ và lạm phát cơ bản ổn định quanh mức 3,2%, giảm nhẹ so với tháng 7. Sản xuất công nghiệp tăng 8,9% so với cùng kỳ, trong khi chỉ số PMI giảm nhẹ về mức 50,4 - số lượng đơn hàng quay trở lại mức bình thường sau khi tăng mạnh trong tháng trước.

Ngành ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng cao, đạt khoảng 11,1% lũy kế đến cuối tháng 8. Ngân hàng Nhà nước đã giảm một nửa tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng đang trong quá trình chuyển giao, đồng thời sử dụng hợp đồng kỳ hạn có thể hủy ngang để ổn định tỷ giá, khi đồng VND đã mất giá khoảng 3,3% tính từ đầu năm phản ánh quyết tâm sẵn sàng can thiệp mạnh mẽ để hỗ trợ thanh khoản và ổn định tỷ giá.