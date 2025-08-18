Dragon Capital giảm sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo giao dịch bán ra tổng cộng 450.000 cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.



Giao dịch được thực hiện ngày 12/8. Các quỹ thành viên thực hiện giao dịch gồm Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm tổng sở hữu từ 143,07 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14,04%) xuống 142,62 triệu cổ phiếu chiếm 13,99% vốn Tập đoàn Đất Xanh.

Gần đây, Dragon Capital liên tục "lướt sóng" loạt cổ phiếu đáng chú ý trên thị trường.

Cũng trong phiên 12/8, Dragon Capital đã thông qua 2 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 250.000 cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Trong đó, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 150.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 100.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, quỹ ngoại này còn thông qua quỹ thành viên Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] để mua vào 20.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DGC từ hơn 22,9 triệu cổ phiếu xuống còn gần 22,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,0345% xuống còn 5,9739% vốn tại Hóa Chất Đức Giang.

Trước đó, Dragon Capital thông qua 2 quỹ thành viên đã bán ra tổng cộng 850.000 cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long trong phiên 6/8. Trong đó, Norges Bank bán ra 350.000 cổ phiếu và Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu từ 19,59 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,08%) xuống 18,74 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,86%), qua đó rời ghế cổ đông lớn Nam Long.

Đáng nói, Dragon Capital giảm sở hữu chỉ vài ngày sau khi trở lại ghế cổ đông lớn Nam Long hôm 1/8.

Nửa cuối tháng 7/2025, Dragon Capital chính thức rời ghế cổ đông lớn tại CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) sau khi bán ra tổng cộng 2,39 triệu cổ phiếu FRT.

Cụ thể, ngày 21/7 bán ra 1,79 triệu cổ phiếu và ngày 22/7/2025 bán ra 600.000 cổ phiếu. Sau các giao dịch nêu trên, Dragon Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu FRT từ hơn 8,95 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 6,56 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu từ 6,5727% xuống còn 4,81%.



