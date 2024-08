Dragon Capital tiếp tục bán ra hàng triệu cổ phiếu Thế giới di động (MWG), giá trị hơn trăm tỷ

Trong thông báo mới nhất, nhóm quỹ Dragon Capital đã báo cáo bán ra gần 2 triệu cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Cụ thể, quỹ thành viên Wareham Group Limited bán 1,1 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán 800 nghìn cổ phiếu và KB Vietnam Focus Balanced Fund bán 60 nghìn cổ phiếu.

Giao dịch thực hiện trong phiên 30/7, tạm tính theo thị giá kết phiên, nhóm quỹ đã thu về khoảng 123 tỷ đồng.

Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital còn nắm hơn 116 triệu cổ phiếu MWG tương ứng tỷ lệ 7,94%. Trong đó, quỹ thành viên Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đang nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất với hơn 29,7 triệu cổ phiếu MWG (tỷ lệ 2,03%), theo sau là Norges Bank (25,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,77%) và Wareham Group Limited (19,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,35%).

Về MWG, doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 đầy khởi sắc. Doanh thu thuần đạt 34.234 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ mức 18,5% cùng kỳ 2023 lên mức 21,4%. Sau khi trừ các chi phí, MWG lãi sau thuế 1.172 tỷ đồng trong quý 2, gấp 69 lần (tương đương tăng 6.800%) so với cùng kỳ 2023. Đây là quý thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp bán lẻ này tăng trưởng dương so với quý liền trước và cũng là mức lãi ròng cao nhất trong vòng 9 quý trở lại đây.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 65.621 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.075 tỷ đồng, hoàn thành 86,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trong đó, hai chuỗi Thế giới Di động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) ghi nhận tổng doanh thu đạt 44.200 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Về chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), doanh thu 6 tháng đạt 19.400 tỷ, tăng trưởng 42%. Đặc biệt chuỗi siêu thị đã có lãi xấp xỉ 7 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua, đây cũng là lần đầu tiên chuỗi bách hóa này báo lãi.