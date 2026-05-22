Dự án 11.500 tỷ do Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm làm chủ đầu tư tăng tốc triển khai khâu then chốt

Ngày 21/5, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp và khu tái định cư trên địa bàn, trong đó có KCN Phú Bình.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Bình có quy mô 675 ha, trải rộng trên địa bàn xã Phú Bình, Kha Sơn và Tân Thành. Đến nay, dự án đã kê khai kiểm đếm được hơn 285 ha, phê duyệt phương án bồi thường 47 ha.

Trong đó, riêng khu vực ưu tiên 190 ha đã kiểm đếm 187,7 ha, chi trả bồi thường và bàn giao 88,5 ha đất nông nghiệp tại 3 xã. Với khu vực ưu tiên 214 ha, đã thống kê 215 hộ với diện tích 96,6 ha.

Liên quan đến công tác tái định cư, KCN Phú Bình có 5 dự án với tổng diện tích hơn 109 ha, quy hoạch khoảng 4.590 lô đất tái định cư. Hiện có 1 dự án đã hoàn thành GPMB và đang thi công, 2 dự án đang bồi thường GPMB, 2 dự án chưa thực hiện bồi thường GPMB.

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh phát triển KCN là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Các địa phương được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ GPMB, tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao phối hợp xây dựng kế hoạch GPMB khoa học, linh hoạt; các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư, kịp thời báo cáo khó khăn phát sinh.

Nhà đầu tư cũng được yêu cầu chủ động nguồn lực cho công tác GPMB, đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp vào những khu vực đã hoàn thành mặt bằng.

Phối cảnh dự án.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã khởi công KCN Phú Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 11.492 tỷ đồng, quy mô 675 ha, nằm ở khu vực phía Đông Nam tỉnh, kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 – Hà Nội và Quốc lộ 37.

Giai đoạn 1 dự án triển khai 190 ha tại ba xã Phú Bình, Kha Sơn, Tân Thành (tỉnh Thái Nguyên). KCN có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, thời hạn thực hiện trong vòng 60 tháng kể từ ngày được giao đất.

Dự án được thành lập với mục tiêu trở thành KCN tập trung, tổng hợp đa ngành, thu hút chủ yếu các ngành công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, điện tử, các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao…

Theo thông tin trên website của Kinh Bắc, KCN Phú Bình được thành lập đã giúp doanh nghiệp tăng thêm quỹ đất công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần tạo hàng ngàn việc làm cho người lao động tại địa phương. Cùng với đó là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực.