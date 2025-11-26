Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chính thức hoàn thành hạng mục quan trọng

Thông tin từ Công ty Điện lực Đồng Nai, đơn vị đã đóng điện thành công máy biến áp thứ hai của Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành.

Sự kiện này đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong bảo đảm nguồn điện cho đại dự án hàng không trọng điểm quốc gia. Việc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu giúp dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tiến gần hơn đến cột mốc khai thác vào năm 2026.

Khoảng 22h ngày 24/11, máy biến áp 40MVA thứ hai đã được đưa vào vận hành, sau gần hai tháng thi công kể từ thời điểm khởi công ngày 29/9.

Đây là hạng mục thuộc dự án Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành và tuyến đường dây đấu nối, với tổng mức đầu tư gần 39 tỷ đồng, nhằm cung cấp nguồn điện trực tiếp và ổn định cho sân bay.

Trước đó vào cuối tháng 11/2024, máy biến áp đầu tiên cùng tuyến đường dây đấu nối dài 3,8km (tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng) đã được đóng điện, đáp ứng yêu cầu cấp điện ngay từ khi sân bay bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Việc đưa máy 2 vào vận hành nâng tổng công suất trạm lên 80 MVA giúp đảm bảo cung cấp đủ điện cho sân bay Long Thành khi hoạt động. Công trình cũng góp phần giảm bán kính cấp điện 22 kV, giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực lân cận.

Bên cạnh việc đầu tư hệ thống nguồn, Điện lực Đồng Nai cũng duy trì cung cấp liên tục điện thi công cho toàn bộ công trường sân bay với sản lượng trung bình khoảng 730.000 kWh mỗi tháng, bảo đảm tiến độ các gói thầu trọng điểm đúng kế hoạch. Hiện nguồn điện chính cho khu vực thi công được cấp qua 2 tuyến của TBA 110kV Bình Sơn và TBA 110kV Cẩm Mỹ.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.



