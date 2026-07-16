Dự án 2 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư và vận hành gây chú ý: Campuchia lần đầu có điều này

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 15/7 đưa tin, tuyến đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville do Trung Quốc đầu tư không chỉ nâng cao hiệu quả đi lại và vận chuyển hàng hóa mà còn trở thành nền tảng thúc đẩy an toàn giao thông đường bộ tại Campuchia.

Tuyến đường cao tốc này dài 187 km, được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2022, nối liền thủ đô Phnom Penh và tỉnh Preah Sihanouk có cảng biển nước sâu Sihanoukville của Campuchia.

Các nhân viên làm việc tại Trung tâm Giám sát Đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 14/7/2026. Ảnh: Xinhua

Sambo Pagna Sirisiddh, 31 tuổi, nhân viên kiểm soát an toàn giao thông trên đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville, cho biết anh tự hào được làm việc trên tuyến đường cao tốc này vì nó cho phép anh phục vụ người dân Campuchia.

"Vì đây là đường cao tốc đầu tiên của Campuchia, tôi rất vui mừng được thúc đẩy tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân về việc sử dụng đúng cách tuyến đường này", anh nói với hãng thông tấn Xinhua trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của Trung tâm Giám sát Đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville ở Phnom Penh hôm 14/7.

Sirisiddh cũng cho biết anh rất vui khi được tham gia cung cấp các khóa tập huấn và nâng cao nhận thức cộng đồng về lái xe an toàn trên đường cao tốc.

"Kể từ khi tuyến đường cao tốc được đưa vào sử dụng cách đây gần bốn năm, các tài xế Campuchia đã thể hiện ý thức cao hơn về an toàn giao thông bằng cách tuân thủ luật giao thông, giới hạn tốc độ và kỷ luật làn đường", Sirisiddh nói.

Anh cho biết để lái xe an toàn trên đường cao tốc, các tài xế phải kiểm tra kỹ xe và xác định điểm đến trước; họ không được quay đầu xe vì đường cao tốc có các làn đường một chiều phân định rõ ràng.

Theo Xinhua, tuyến đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville trị giá 2 tỷ USD được tài trợ bởi Tập đoàn Xây dựng và Cầu đường Trung Quốc (CRBC) theo mô hình Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT).

Được trải bê tông nhựa, tuyến đường cao tốc này có hai làn xe mỗi chiều cùng với làn khẩn cấp, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn 2 tiếng so với 5 tiếng nếu đi qua Quốc lộ 4 của Campuchia.

Các nhân viên làm việc tại Trung tâm Giám sát Đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 14/7/2026. Ảnh: Xinhua

Deap Muykeang, 27 tuổi, một giám sát viên tại Trung tâm Giám sát Đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville, cho biết trung tâm của cô quản lý bốn chức năng chính: giám sát camera giao thông, điều phối các lệnh khẩn cấp, giám sát các trạm thu phí và vận hành đường dây nóng 1399.

"Ví dụ, khi có người liên hệ với trung tâm của chúng tôi về các sự cố như xe hỏng, thủng lốp hoặc tai nạn, trung tâm sẽ kiểm tra camera để thông báo cho các đơn vị có liên quan cử người đến hỗ trợ", Muykeang nói với Xinhua.

"Tôi rất vui mừng được làm việc trên tuyến đường cao tốc Phnom Penh - Sihanoukville, vì đây là tuyến đường cao tốc đầu tiên ở Campuchia", cô nói.

Muykeang cho biết Công ty TNHH Đường cao tốc PPSHV Campuchia - đơn vị vận hành tuyến đường cao tốc - thường xuyên đào tạo nhân viên về cách giám sát camera, xử lý các trường hợp khẩn cấp trên đường và quản lý đường dây nóng 1399.

"Tôi tự hào được đóng góp vào dự án đường cao tốc này, dự án giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Campuchia, phát triển du lịch và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương", cô nói.

"Tôi khuyến khích mọi người di chuyển trên đường cao tốc vì nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc", Muykeang nói thêm.

Theo Xinhua, hồi tháng trước, Trung tâm Giáo dục và Đào tạo An toàn Giao thông Campuchia đã được khánh thành, và Công ty TNHH Đường cao tốc PPSHV Campuchia được ủy quyền vận hành và quản lý trung tâm này. Trung tâm này đã mở ra một kỷ nguyên mới về giáo dục và đào tạo an toàn giao thông chuyên nghiệp, có hệ thống cho những đối tượng sử dụng đường cao tốc tại quốc gia Đông Nam Á này.