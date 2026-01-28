Dự án 30.000 tỷ 'đại chỉnh trang' Hồ Tây: Dự kiến cần hơn 291 ha trả cho nhà đầu tư BT

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Theo UBND TP Hà Nội, công trình có mục tiêu đầu tư, xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 30.151 tỷ đồng; hình thức đầu tư BT; tiến độ thực hiện triển khai từ năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án năm 2030.

“Khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hình ảnh, vị thế của Thủ đô” - tờ trình nêu.

Từ mặt cắt ngang nhiều đoạn khoảng 3 - 4 mét, đường ven Hồ Tây sẽ được mở rộng rộng nhất lên 24 m.

Về không gian, diện tích và địa điểm thực hiện dự án được các đơn vị tư vấn khảo sát, tính toán là khoảng 575,6 ha, bao gồm toàn bộ diện tích Hồ Tây, được giới hạn bởi các tuyến đường chính: Đường Thanh Niên, Đường Thụy Khuê, Phố Nguyễn Đình Thi, Phố Trích Sài, Đường Lạc Long Quân, Phố Vệ Hồ, Phố Nhật Chiêu, Đường Sen Tây Hồ, Phố Quảng Bá, Phố Quảng Khánh, Phố Quảng An, Phố Từ Hoa, Đường Vũ Miên, Phố Yên Hoa, Đường Thanh Niên.

Với hạng mục đường ven hồ Tây, dự án thực hiện cải tạo tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh xung quanh hồ khoảng 11,5 km. Nội dung đường được cải tạo, mở rộng với chiều rộng mặt cắt ngang rộng nhất là 21 m (rộng gấp 3 hiện nay). Trong đó, đoạn phố Nhật Chiêu, phố Vệ Hồ, phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi, phố Quảng An, phố Quảng Bá điều chỉnh mở rộng quy mô mặt cắt ngang tuyến đường từ 8,5 - 9,5 m (hiện tại) lên 21 đến 24 m.

Cơ cấu lòng đường được thiết kế, mỗi bên/chiều rộng 7m, có dải phân cách giữa rộng 2m; vỉa hè phía dân cư hiện trạng rộng từ 1 – 3 m, vỉa hè phía hồ rộng 5 m. Ở đoạn qua các tuyến đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh, dự án giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên; đoạn phố Từ Hoa, phố Yên Hoa, phố Lạc Long Quân: Giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, cải tạo vỉa hè

Ngoài ra, dọc tuyến đường dự án sẽ bố trí các không gian quảng trường, bến thuyền, cầu cảng, sàn ngắm cảnh ven hồ.

Cơ quan thẩm tra kiến nghị liên quan điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất và tiến hành thẩm tra dự án, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội cho biết, đã có 14 ý kiến đề nghị UBND thành phố tiếp nhận, nghiên cứu và điều chỉnh lại quy mô, tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp.

Với vấn đề pháp lý, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố rà soát, khẳng định dự án không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư tương tự hoặc đã có quyết định đầu tư tương tự đủ điều kiện triển khai.

Về phần thanh toán quyền lợi cho nhà đầu tư, đại diện Ban Đô thị cho biết, dự án được đề xuất thanh toán bằng quỹ đất.

Theo hồ sơ đề xuất, quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư là hơn 291 ha, mặt bằng đất được xác định tại xã Sơn Đồng, xã An Khánh (Hà Nội).

Một góc hồ Tây nhìn từ phía khách sạn Sheraton.

Trong 14 nội dung Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố lưu ý khi triển khai dự án, có một số nội dung, như: UBND thành phố cần nghiên cứu việc cập nhật các nội dung đang triển khai của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Đồ án Đô thị Hà Nội thông minh trên cơ sở kiến trúc 4 lớp: hạ tầng số - dữ liệu đô thị - nền tảng số - dịch vụ và điều hành, kết nối giữa các khu đô thị

Chịu trách nhiệm xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích quỹ đất đối ứng để thanh toán cho dự án; Bổ sung thống kê sơ bộ về nhu cầu tái định cư khi mở rộng nhiều tuyến đường, chỉ đạo nghiên cứu phương pháp xác định và kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư (nếu có) đối với đối tượng bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi dự án;

Nghiên cứu, lập phương án đầu tư theo hướng không xâm lấn, không làm giảm diện tích mặt hồ, ao hiện trạng, bảo đảm giữ nguyên các yếu tố gốc liên quan đến cảnh quan, sinh thái và môi trường Hồ Tây.

Với tổng mức đầu tư, Ban Đô thị cho rằng, UBND thành phố cần rà soát, đánh giá lại mức đầu tư của dự án tổng thể và tiểu dự án thành phần do hồ sơ đề xuất lần hoàn thiện nhà đầu tư đã thay đổi phạm vi nghiên cứu từ 2 hồ (Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch) xuống còn 1 hồ (Hồ Tây) nhưng tổng mức đầu tư vẫn giữ nguyên.