Giải mã sức hút của ROX Living Đức Thọ

Cú hích đánh thức "vùng trũng" đầu tư

Tại lễ ra mắt dự án ROX Living Đức Thọ vừa diễn ra trung tuần tháng 1, không khí giao dịch diễn ra sôi động với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư và khách hàng địa phương. Nhiều giỏ hàng đẹp đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân ngay trong phiên mở bán đầu tiên.

Lý giải về sức hút này, ông Nguyễn Đức Nam – một nhà đầu tư sành sỏi từ Nghệ An cho biết: "Tôi đã theo dõi thị trường Đức Thọ từ lâu. Đây là vùng đất rất giàu có nhưng lại thiếu hẳn các dự án quy mô. ROX Living ra hàng thời điểm này là "đúng điểm rơi", giải tỏa cơn khát nguồn cung chất lượng cao đã nén lại suốt nhiều năm qua."

Không khí nhộn nhịp tại Văn phòng bán hàng Đại lý phân phối chính thức của dự án

Theo giới quan sát, so với giai đoạn trước, khẩu vị của nhà đầu tư "khó tính" hơn gấp bội. Họ không còn mặn mà với các "dự án trên giấy" mà dành sự quan tâm tuyệt đối cho các sản phẩm hiện hữu. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của ROX Living Đức Thọ như một "ngòi nổ" kích hoạt thị trường khu vực phía Bắc Hà Tĩnh.

Đó là lý do thị trường bất động sản Hà Tĩnh chứng kiến sự chuyển dịch dòng tiền rõ rệt ngay đầu năm 2026, khi các thị trường truyền thống đã thiết lập mặt bằng giá cao, dòng vốn thông minh đang âm thầm chảy về các khu vực cửa ngõ giao thương có dư địa tăng trưởng lớn.

ROX Living Đức Thọ sở hữu lợi thế khi sẵn sàng bàn giao và đưa vào khai thác tạo dòng tiền. Hạ tầng kỹ thuật gồm đường nhựa, vỉa hè đá, hệ thống điện âm và cây xanh cảnh quan đã hoàn thiện 100%. Quan trọng hơn, pháp lý minh bạch và sổ hồng lâu dài sẵn sàng trao tay là "tấm khiên" bảo vệ tuyệt đối cho dòng vốn của khách hàng.

Bài toán kép: An cư đẳng cấp – Đầu tư đắc lợi

Sức hấp dẫn của ROX Living Đức Thọ không chỉ đến từ yếu tố an toàn, mà còn nằm ở khả năng giải quyết xuất sắc "bài toán kép" cho hai tệp khách hàng chủ lực.

Đối với người dân Đức Thọ, dự án là lời giải cho khát vọng "sống sang" trên đất cố hương. Vốn là vùng đất khoa bảng với tỷ lệ người thành đạt cao, người dân Đức Thọ có tài chính dồi dào nhưng lâu nay vẫn phải sống trong những khu dân cư thiếu quy hoạch. Sự xuất hiện của ROX Living với mô hình đô thị kiểu mẫu, kiến trúc Châu Âu sang trọng và tiện ích "all-in-one" (công viên, quảng trường, trung tâm thương mại, shophouse) đã đánh trúng niềm kiêu hãnh và nhu cầu khẳng định vị thế của tầng lớp tinh hoa nơi đây.

Án ngữ tại giao điểm vàng kết nối ga Yên Trung – Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15 và các khu công nghiệp trọng điểm, ROX Living Đức Thọ sở hữu tiềm năng khai thác thương mại vượt trội. Giới phân tích nhận định, với đà tăng trưởng của logistics và công nghiệp tại Bắc Hà Tĩnh, giá trị bất động sản tại các nút giao thông chiến lược này sẽ có biên độ tăng giá từ 20-30% trong ngắn hạn và bền vững trong dài hạn.

ROX Living Đức Thọ - "Bến đỗ" an toàn cho dòng tiền 2026 nhờ sở hữu vị thế trọng yếu tại Bắc Hà Tĩnh

Giữa lúc các kênh đầu tư như vàng hay chứng khoán còn nhiều biến động khó lường, bất động sản giá trị thực tại các thị trường mới nổi như Đức Thọ đang trở thành "hầm trú ẩn" lý tưởng. Sự quan tâm của giới đầu tư đến ROX Living Đức Thọ không chỉ nằm ở ưu thế nội tại của dự án mà còn là tín hiệu cho thấy niềm tin thị trường đã quay trở lại mạnh mẽ. Với số lượng giới hạn và những ưu thế riêng, dự án được dự báo sẽ tiếp tục duy trì nhiệt độ cao và sớm thiết lập mặt bằng giá mới trong quý I/2026.

