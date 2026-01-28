Mở rộng đường ven Hồ Tây lên 24m: Không thực hiện giải phóng mặt bằng

Đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết, đề xuất mở rộng đường ven Hồ Tây là đề xuất do UBND quận Tây Hồ cũ đưa ra, mới dừng lại ở chủ trương chứ chưa phải dự án cụ thể.

Trên cơ sở này sẽ hiện thực thành đề án, từ đó UBND TP Hà Nội sẽ giao cho một chủ đầu tư để lập một dự án tổng thể. Theo quy trình, dự án của chủ đầu tư tiếp tục thông qua các sở ngành liên quan để lấy ý kiến trước khi thực hiện.

Đại diện UBND phường Tây Hồ khẳng định, việc mở rộng đường ven hồ không ảnh hưởng đến dân cư, di tích xung quanh hồ Tây, dự án không thực hiện giải phóng mặt bằng. Về phương án dự kiến, phần đường mở rộng sẽ được làm theo phương án cầu cạn đưa ra ngoài hồ. Thiết kế tính toán đảm bảo kết cấu phần vươn ra tương tự như ban công, không ảnh hưởng đến diện tích mặt hồ Tây.

Một tuyến đường ven hồ Tây dự kiến mở rộng

Ngày 27/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự kiến quy mô thực hiện dự án khoảng hơn 575ha, trong đó diện tích hồ Tây gần 521ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng).

Địa điểm thực hiện dự án bao gồm toàn bộ diện tích hồ Tây và được giới hạn bởi 14 tuyến đường, phố gồm: Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa.

Phố Trích Sài dự kiến mở rộng đến 24m

Quá trình thực hiện dự án, Hà Nội đề xuất điều chỉnh mở rộng, cải tạo hơn 11,5km tổng chiều dài 6 đoạn tuyến phố xung quanh hồ Tây, gồm: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá.

Các đoạn tuyến này được điều chỉnh mở rộng quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo Quy hoạch phân khu A6 từ 8,5 đến 9,5m lên 21-24m (lòng đường mỗi bên rộng 7m; dải phân cách giữa rộng 2m; vỉa hè phía dân cư hiện trạng rộng 1-3m, vỉa hè phía hồ rộng 5m).

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng đảm bảo phần đường 7m mỗi bên và vỉa hè 5m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Riêng đoạn đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, đồng thời cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên.

Đoạn phố Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, chỉ cải tạo vỉa hè.

Dự án cũng thực hiện 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây; bố trí 2 quảng trường nổi có tên là Văn Cao và bến Kim Ngưu. Bố trí cầu Nhật Chiêu, Sâm Cầm có bề rộng trung bình khoảng 10m. Đồng thời đầu tư 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ).

Đối với quỹ đất phát triển xung quanh sẽ đầu tư, xây dựng công viên bốn mùa hoa, Công viên Đầm Đông, vườn hoa Bến Chùm, ao Thủy Sứ và các công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe ngầm, các công trình bảo vệ môi trường, hệ thống chiếu sáng cảnh quan…

Theo UBND TP Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ khoảng hơn 30.000 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030.