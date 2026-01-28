Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chuyển mình ra sao?

Đây được xem là "đòn bẩy chiến lược" giúp Phú Quốc tái định vị vai trò từ điểm đến nghỉ dưỡng trở thành trung tâm du lịch – hội nghị – giao thương tầm cỡ khu vực và thế giới.

Hạ tầng tăng tốc tạo "siêu" kết nối

Trong lộ trình chuẩn bị cho APEC 2027, hạ tầng giao thông được xác định là ưu tiên hàng đầu. Tiêu biểu là sân bay quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng nâng công suất lên 20 triệu lượt khách/năm trong giai đoạn 2026 – 2027. Theo kế hoạch, đường cất hạ cánh số 2 sẽ hoàn thành tháng 6/2026, nhà ga VIP hoàn tất từ tháng 10/2026 và nhà ga T2 đưa vào sử dụng từ quý I/2027. Với tầm nhìn dài hạn tới năm 2050, sân bay dự kiến đạt công suất 50 triệu lượt khách, tạo nền tảng kết nối sâu hơn với mạng lưới hàng không toàn cầu.

Song song đó, hệ thống giao thông đường bộ cũng được đầu tư hiện đại. Tuyến đường ĐT.975, dài gần 20 km, mặt cắt mở rộng lên đến 62 m, hiện đang được thi công và nâng cấp theo lộ trình, đóng vai trò là trục "xương sống" kết nối sân bay quốc tế với khu trung tâm hành chính, khu đô thị và các địa điểm tổ chức hội nghị. Dự kiến, các hạng mục chính của tuyến đường sẽ hoàn thiện trước năm 2027, đảm lưu thông và kết nối xuyên suốt trong thời gian diễn ra APEC.

Bên cạnh đó, các tuyến đường ven biển, đường liên khu vực và hệ thống giao thông nội đảo cũng được nâng cấp nhằm rút ngắn thời gian di chuyển giữa các điểm đến. Đáng chú ý, tuyến tàu điện đô thị nhẹ (LRT) dài gần 18km với 6 nhà ga đã được khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Công trình được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, góp phần giảm tải áp lực giao thông và thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện công cộng xanh và văn minh.

Đồng thời, cảng An Thới cũng đang được nâng cấp để có thể đón các tàu du lịch quốc tế cỡ lớn, mở ra dư địa phát triển cho du lịch tàu biển, logistics và các hoạt động giao thương quốc tế – một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh kinh tế đa ngành của Phú Quốc giai đoạn mới.

APEC 2027 – Đòn bẩy chiến lược nâng tầm vị thế đảo Ngọc

Không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa đối ngoại, APEC 2027 còn tạo ra lực lan tỏa mạnh mẽ đối với du lịch và kinh tế địa phương. Thực tế cho thấy, giai đoạn 2024 –2025, Phú Quốc đã ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách du lịch. Năm 2024, đảo Ngọc đón gần 6 triệu lượt khách, trong đó xấp xỉ 1 triệu lượt khách quốc tế. Sang năm 2025, con số này tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, ước đạt hơn 7,5 triệu lượt khách, với doanh thu du lịch khoảng 38.000 – 40.000 tỷ đồng.

Phú Quốc - top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới năm 2025 theo bình chọn của Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ)

APEC 2027 được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy cho phân khúc du lịch MICE và dòng khách doanh nhân, chuyên gia trong và ngoài nước. Đây cũng chính là nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và yêu cầu khắt khe về cơ sở hạ tầng cũng như dịch vụ.

Việc gia tăng của các hoạt động giao thương, đầu tư và tổ chức sự kiện quốc tế sẽ kéo theo làn sóng dịch chuyển lực lượng lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, logistics, công nghệ… Dự báo, Phú Quốc sẽ có quy mô dân số khoảng 300 nghìn người vào năm 2030 và tăng lên 680 nghìn người vào năm 2050. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về không gian sống cao cấp, ổn định, không chỉ phục vụ lưu trú ngắn hạn mà còn đáp ứng nhu cầu an cư, làm việc và tận hưởng của cộng đồng cư dân mới.

Phú Quốc – Từ "thiên đường" nghỉ dưỡng đến đô thị đảo đáng sống

Từ những cú hích về hạ tầng, du lịch và kinh tế, Phú Quốc đang từng bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển bền vững hơn. Thay vì mở rộng ồ ạt, đảo Ngọc ưu tiên các dự án mang tính biểu tượng, được quy hoạch bài bản, hài hòa giữa không gian sống, thương mại – dịch vụ và hệ sinh thái tự nhiên.

Trong bức tranh tổng thể đó, những dự án sở hữu vị trí kết nối trọng điểm và hệ tiện ích hoàn chỉnh đang là tâm điểm chú ý của thị trường. Điển hình như Meyhomes Capital Phú Quốc – đại đô thị quy mô 266 ha được phát triển bởi MEYGROUP tại khu vực Nam đảo, thuộc 6% quỹ đất hiếm hoi sở hữu lâu dài. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương mà dự án còn trở thành điểm đến lý tưởng cho lực lượng chuyên gia, doanh nhân và lao động chất lượng cao đang dịch chuyển về đây.

Khu căn hộ du thuyền 5 sao Meypearl Harmony Phú Quốc gồm 3 tòa tháp căn hộ và 1 tòa khách sạn

Nằm trong lõi trung tâm đại đô thị, Meypearl Harmony nổi bật với định hướng phát triển căn hộ cao cấp, gắn liền hệ sinh thái thương mại – dịch vụ – lưu trú và hưởng lợi trực tiếp từ các trục hạ tầng chiến lược phục vụ APEC. Với vị trí chỉ cách Bãi Trường khoảng 150 m, Meypearl Harmony không chỉ là nơi an cư tiện nghi mà còn mở ra tiềm năng khai thác, gia tăng giá trị lâu bền.

Nhìn từ kinh nghiệm của các địa phương từng đăng cai APEC, có thể thấy sự kiện không chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn, mà còn tạo nên "di sản" lâu dài giúp tái định vị hình ảnh, vị thế của điểm đến. Sau APEC 2027, Phú Quốc được kỳ vọng bước sang chương phát triển mới, trở thành đô thị đảo năng động và đáng sống, nơi hội tụ dòng vốn, tri thức và cơ hội tăng trưởng bền vững.