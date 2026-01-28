Sun Group khởi công 2 khu đô thị APEC 2027 tại Phú Quốc, tổng vốn đầu tư gần 70.000 tỷ đồng

Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đánh giá việc triển khai các dự án hạ tầng ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thể hiện tinh thần "lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả". Thủ tướng nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là vinh dự lớn, trong đó Phú Quốc đóng vai trò trọng điểm về hạ tầng phục vụ các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Theo kế hoạch, hai dự án sau khi hoàn thành sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ cùng các trung tâm thương mại, không gian công cộng, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, tổ chức sự kiện cho APEC 2027 và phục vụ phát triển đô thị Phú Quốc trong giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ có quy mô khoảng 88,4 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 64.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch dọc trục Đại lộ APEC, với các tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển và các tòa tháp cao tầng.

Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn ven biển với gần 6.500 phòng lưu trú. Theo công bố của chủ đầu tư, khu vực này sẽ quy tụ nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế, phục vụ các đoàn khách MICE, hội nghị và sự kiện đối ngoại.

Dự án Bãi Đất Đỏ nằm liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC, kết nối thuận lợi tới Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng trong khoảng 15–20 phút di chuyển. Quy hoạch dành tỷ lệ lớn diện tích cho không gian công cộng, cảnh quan và hạ tầng phục vụ sự kiện.

Cùng ngày, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán cũng được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21 ha. Dự án nằm trên sườn đồi, liền kề khu Bãi Đất Đỏ và khu vực Thị trấn Hoàng Hôn, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái đa chức năng.

Khi hoàn thiện, dự án Núi Ông Quán dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú – yếu tố được đánh giá đang thiếu hụt tại Phú Quốc trong bối cảnh chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Theo đại diện các cơ quan chức năng, kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước cho thấy áp lực rất lớn về hạ tầng lưu trú và dịch vụ. Việc triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán được xem là bước chuẩn bị trọng tâm nhằm hình thành trung tâm tiếp đón, lưu trú và tổ chức sự kiện phục vụ APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng phát triển dài hạn cho Phú Quốc.