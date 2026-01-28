Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" tại các dự án phục vụ APEC

Ngày 28-1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công và thăm, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, động viên các lực lượng tham gia triển khai, xây dựng, thi công một số dự án quan trọng phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh triển khai thực hiện phân chia làm 2 nhóm.

Nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư (1 dự án) và lựa chọn nhà thầu thi công (9 dự án). Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung điều hành, ưu tiên tháo gỡ các nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công đối với các dự án có tỷ trọng vốn ngân sách lớn, qua đó tăng tốc khối lượng thực hiện và giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và tính pháp lý của công trình theo yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, 11/11 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định.

Trong đó, dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng. Hiện, các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện.

Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh, giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỉ đồng. Các mốc hoàn thành chính gồm: đường cất hạ cánh 30-6-2026; nhà ga VIP 30/9/2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) 30-12-2026.

Dự án Đại lộ APEC có tổng mức đầu tư khoảng 1.817 tỉ đồng, đến nay giải ngân đạt 56,4% kế hoạch năm 2025, đồng thời đã bàn giao một phần mặt bằng để tổ chức thi công. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các thủ tục bồi thường, chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại theo lộ trình tháng 2-2026, tạo điều kiện tăng tốc thi công các hạng mục chính.

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (bao gồm kè, san lấp mặt bằng lấn biển 57 ha) và các công trình chức năng (trong đó mức đầu tư trung tâm hội nghị khoảng 21.860 tỷ đồng; phần kè san lấp 1.400 tỉ đồng) đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu (chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch chi tiết); đồng thời tổ chức triển khai thi công với khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó đường công vụ đã hoàn thành 100%. Các thủ tục chuyên ngành đang được các cơ quan chủ trì phối hợp hoàn tất theo quy định để bảo đảm tiến độ tổng thể.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra quá trình thi công các dự án phục vụ Hội nghị APEC

Dự án đường Tỉnh ĐT.975 (kết nối trục động lực và sân bay) đã khởi công và đang tập trung thi công các hạng mục nền đường, tổ chức phối hợp giải phóng mặt bằng theo tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90,3%; các điều kiện thi công cơ bản được bảo đảm để triển khai các hạng mục chính theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 17-12-2026.

Kiểm tra dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân, hướng tới người dân, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, đây là công trình trọng điểm, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, tinh thần là giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ Tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa sân bay vào khai thác sớm càng tốt; trong quá trình làm nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay.

Thủ tướng tặng quà và ân cần thăm hỏi, động viên lực lượng thi công

Tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng cho rằng các công trình trọng điểm vừa phục vụ Hội nghị APEC, nâng cao vị thế đất nước, vừa góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng quốc gia, nên việc được tham gia xây dựng là niềm vinh dự. Trong đó, với dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa thi công, vừa khai thác, Thủ tướng mong đội ngũ cán bộ, công nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, triển khai công việc đúng quy trình, quy định, chủ động, sáng tạo, bám sát đường găng tiến độ để hoàn thành dự án.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán. Đây là 2 trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán

Dự kiến, 2 dự án sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế. Trong đó, Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỉ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các tòa tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…

Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỉ đồng, quy mô hơn 21 ha; khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ.

Thủ tướng kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng y tế tại Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời ở Phú Quốc

Việc triển khai các dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán được xem là bước chuẩn bị chủ động nhằm hình thành trung tâm tiếp đón, lưu trú, tổ chức sự kiện phục vụ tốt nhất cho APEC 2027, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú tại Phú Quốc, đồng thời kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc, tạo nền tảng để Phú Quốc không chỉ đạt tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, mà còn là động lực phát triển của tỉnh An Giang và của cả nước.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khởi công các dự án ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho thấy tinh thần "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả", với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong quá trình phát triển. Thủ tướng nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là một vinh dự lớn đối với Việt Nam và đối với đặc khu Phú Quốc. Từ kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức 2 Hội nghị APEC trước đây (năm 2006 và năm 2017), một trụ cột làm nên thành công của hội nghị là hạ tầng chiến lược và thời gian còn khoảng gần 2 năm để triển khai các dự án, Thủ tướng tin tưởng các dự án hạ tầng phục vụ APEC cũng sẽ góp phần phát triển đất nước nói chung, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.



