Thanh tra Chính phủ công bố danh sách thanh tra 2026: Loạt ông lớn Geleximco, Nam Long, Him Lam … có tên

28-01-2026 - 17:22 PM | Bất động sản

Các nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản, góp vốn, liên danh, sử dụng vốn của các doanh nghiệp bất động sản.

Thanh tra Chính phủ công bố danh sách thanh tra 2026: Loạt ông lớn Geleximco, Nam Long, Him Lam … có tên- Ảnh 1.

Theo Quyết định số 1176/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai tổng cộng 89 cuộc thanh tra, bao gồm 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản thuộc diện kiểm tra.

Cụ thể, theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra CTCP Đầu tư Nam Long về việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư. Cuộc thanh tra dự kiến kéo dài 60 ngày và được triển khai trong quý I/2026.

Các nội dung thanh tra tương tự cũng diễn ra với CTCP Him Lam, tập trung vào việc tuân thủ pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các dự án do doanh nghiệp phát triển. Thời hạn thanh tra là 60 ngày, dự kiến triển khai trong quý II/2026.

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) sẽ được thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án. Thời hạn thanh tra là 60 ngày, dự kiến triển khai trong quý II/2026.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất, việc liên danh, góp vốn, thoái vốn tại 2 doanh nghiệp bất động sản khác là Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HUD) Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), giai đoạn thanh tra 2019-2025.

Tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, việc thanh tra sẽ tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản. Đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), sẽ thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất, việc liên danh, góp vốn, thoái vốn tại đây, thời kỳ thanh tra 2019-2025.

Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Tập đoàn Geleximco làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Theo Thanh tra Chính phủ, ngoài việc xử lý nghiêm các vi phạm, nếu có, kế hoạch thanh tra còn hướng tới việc kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập hoặc tồn tại kẽ hở. Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra và tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, lãng phí, tiêu cực.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

