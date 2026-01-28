Hà Nội đặt mục tiêu mỗi người dân có tối thiểu 45 m2 nhà ở, siết xây chung cư mới trong nội đô

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, trên địa bàn các xã, phường trong khu vực nội đô lịch sử hạn chế tối đa phát triển nhà chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (trừ dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tái định cư). Qua đó nhằm hạn chế tối đa việc gia tăng dân số và quá tải hạ tầng.

Hà Nội sẽ hình thành và triển khai các khu đô thị đa chức năng (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở phục vụ nhân lực công nghệ cao), các khu đô thị lớn, quan trọng phải gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Giai đoạn 2021 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển 255 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương 1.821.700 căn nhà, nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân lên tối thiểu 40 m2 sàn/người. Dự kiến đến năm 2035, Hà Nội nâng mức tối thiểu lên 45 m2 sàn/người. Như vậy thành phố cần hoàn thành 127,5 triệu m2 sàn nhà ở trong giai đoạn 2031-2035.

Việc điều chỉnh này dựa trên sự thay đổi về dự báo GRDP, dân số đến năm 2030 theo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Thành phố đã điều chỉnh mục tiêu theo từng loại hình phát triển nhà ở. Về nhà ở xã hội, giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội sẽ phát triển tối thiểu 144.000 căn, giai đoạn 2021 - 2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn. Đối với nhà ở thương mại, khu đô thị, thành phố sẽ hoàn thành tối thiểu 180 triệu m2 sàn, tương ứng 1.122.200 căn nhà.

Về nhà ở tái định cư, giai đoạn 2021 - 2030 phấn đấu hoàn thành 13,8 triệu m2 sàn, tương ứng gần 200.000 căn. Thành phố sẽ phát triển các khu tái định cư tập trung có vị trí phân bổ 8 hướng với quy mô sử dụng đất tối thiểu 100 ha mỗi khu.

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 1,5 triệu m2 sàn nhà cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tương ứng 20.000 căn hộ.Mục tiêu đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

Hà Nội khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo nhà ở đạt chất lượng kiên cố. Dự báo giai đoạn 2021 - 2030, diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm 45 triệu m2 sàn, tương ứng 300.000 căn nhà.

Nghị quyết cũng đề cập đến nguồn lực để phát triển nhà ở. Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở đa mục tiêu cho giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.492,5 ha. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng 1 - 2 khu nhà ở phục vụ chuyên gia, nhân tài và nhân lực công nghệ cao, tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở công vụ để bố trí quỹ đất phù hợp. Giai đoạn 2031 - 2035, dự kiến diện tích đất phát triển nhà ở đa mục tiêu khoảng 2.919,6 ha.

Nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 là 2.779.282 tỷ đồng. Trong đó nhà ở thương mại khoảng 2.001.004 tỷ đồng, nhà ở đa mục tiêu khoảng 321.902 tỷ đồng, nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang khoảng 52.562 tỷ đồng, nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 384.103 tỷ đồng, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư khoảng 19.711 tỷ đồng (chỉ tính riêng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở).