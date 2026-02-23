Dự án 7.000 tỷ của FLC tại Gia Lai đón hàng nghìn lượt khách đầu năm, muốn hút thêm khách Canada và Mỹ

Một góc dự án FLC Quy Nhơn (ảnh: FLC).

Theo Báo Gia Lai, ngày 22/2, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và nắm bắt tình hình hoạt động đầu năm tại Công ty CP FLC Quy Nhơn Golf & Resort.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, doanh nghiệp đã khắc phục những thiệt hại do bão trong năm 2025, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống vui chơi, giải trí, sân golf và resort, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.

Trong dịp Tết Bính Ngọ, khu nghỉ dưỡng ghi nhận hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh nhóm khách chơi golf đến từ Hàn Quốc, năm 2026, FLC Quy Nhơn sẽ kết nối, thu hút thêm khách đến từ Canada và Mỹ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của FLC Quy Nhơn Golf & Resort đối với sự phát triển du lịch địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức tốt các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, bảo đảm uy tín, chất lượng. Đồng thời, tích cực quảng bá slogan và chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2026 trong hệ sinh thái của Tập đoàn; tăng cường đưa các sản phẩm, đặc sản địa phương vào phục vụ du khách.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Gia Lai sở hữu tiềm năng du lịch phong phú với sự giao thoa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc. Năm Du lịch Quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để ngành du lịch địa phương cất cánh, trong đó đòi hỏi cần có sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Được khánh thành vào cuối tháng 7/2016, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn do Tập đoàn FLC đầu tư có quy mô khoảng 1.300 ha, với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Dự án tích hợp nhiều hạng mục quy mô lớn như khu biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao với gần 1.000 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi, sân golf 36 hố, học viện golf, khu du lịch sinh thái biển, công viên động vật hoang dã, khu lâm viên cùng hệ thống tiện ích đồng bộ khác.

Thời điểm đó, dự án được xem là công trình tiên phong, tạo cú hích lan tỏa, góp phần thu hút du khách đến với Quy Nhơn. Đồng thời thúc đẩy các nhà đầu tư khác đến đầu tư các dự án du lịch mới, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Định (cũ).



