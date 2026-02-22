Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lấy sáng cho nhà ống bằng thiết kế mặt tiền thú vị

22-02-2026 - 17:40 PM | Bất động sản

Đây là một dự án cải tạo nhà phố lâu đời, thuộc kiểu nhà phố điển hình ở TPHCM. Dự án không chỉ là câu chuyện về không gian sống, mà còn là hành trình tạo nên sự kết nối cảm xúc giữa những thế hệ trong gia đình.

Mặt đứng ngôi nhà được thiết kế hình học với nhiều mặt cạnh, từ đó tăng tối đa diện tích mặt thoáng lấy sáng cho nhà ống xen kẹt.

Bên trong, từng mảng màu sắc được chọn lựa tinh tế, nhẹ nhàng đan xen, như một bản hòa ca giữa sự trẻ trung hiện đại và những ký ức quen thuộc, để bà và cháu gái cảm nhận được sự gắn bó và ấm áp trong từng góc nhà.

KTS đã đặt cả tấm lòng vào việc chọn lựa những vật liệu bền bỉ, dễ chăm sóc, để không chỉ đẹp mà còn bền lâu theo thời gian. Từng góc nhỏ được tính toán cẩn thận, khai thác tối đa công năng nhưng vẫn giữ được sự thoáng đãng và thoải mái. Ngôi nhà giờ đây không chỉ là nơi ở, mà là một không gian chứa đựng tình yêu và những giá trị bền vững theo năm tháng.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia phong thủy Phạm Cương: Rất khó xảy ra chuyện BĐS giảm đột ngột trong năm 2026

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương: Rất khó xảy ra chuyện BĐS giảm đột ngột trong năm 2026 Nổi bật

Cập nhật mới nhất về siêu dự án đường sắt gần 9 tỷ USD, đi qua 5 tỉnh thành do Tập đoàn đa ngành từng được Thủ tướng khen đề xuất đầu tư

Cập nhật mới nhất về siêu dự án đường sắt gần 9 tỷ USD, đi qua 5 tỉnh thành do Tập đoàn đa ngành từng được Thủ tướng khen đề xuất đầu tư Nổi bật

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Yên Tử

Cảnh tượng chưa từng thấy ở Yên Tử

17:33 , 22/02/2026
Flycam bay trái phép, đường băng sân bay Đà Nẵng phải tạm ngưng

Flycam bay trái phép, đường băng sân bay Đà Nẵng phải tạm ngưng

17:24 , 22/02/2026
Thủ tướng: Không để ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng: Không để ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM

16:00 , 22/02/2026
Thủ tướng: Tốc độ triển khai đường sắt đô thị thời gian tới phải gấp hàng chục lần những năm qua

Thủ tướng: Tốc độ triển khai đường sắt đô thị thời gian tới phải gấp hàng chục lần những năm qua

15:53 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên