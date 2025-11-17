Dự án Bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang: Bao giờ khởi động?

Dự án "treo"



Để phục vụ nhu cầu đỗ xe, góp phần chỉnh trang quy hoạch, kiến trúc khu vực và giải quyết việc làm cho xã viên hợp tác xã, dự án xây dựng Bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008 với tiến độ thực hiện dự án là năm 2008-2009.

Bãi đỗ xe tạm Phùng Khoang.

Tháng 2-2009, Hợp tác xã Thống Nhất (HTX Thống Nhất) nhận quyết định thuê đất tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn (huyện Từ Liêm) để triển khai dự án với thời gian thuê đất là 50 năm.

Tuy nhiên, suốt gần 10 năm sau đó, dự án hầu như “giậm chân tại chỗ”. Theo báo cáo của HTX Thống Nhất, lý do chậm triển khai dự án là vì “diện tích khu đất là khu ruộng trũng bị úng ngập nước thải, nhiều đoạn trở thành bãi tập kết rác thải rắn do các hộ xây dựng nhà đổ ra cao như núi. Vòng quanh bãi bị che chắn không có đường vào”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Thống Nhất Trần Quốc Cường cho biết, dự án bãi đỗ xe là do HTX Thống Nhất đầu tư còn đường vào bãi xe thuộc dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội (Trường Đại học Ngoại ngữ cũ) do UBND huyện Từ Liêm (cũ), sau là UBND quận Nam Từ Liêm, nay là UBND phường Đại Mỗ, làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, dự án xây dựng tuyến đường này không được triển khai khiến HTX Thống Nhất gặp nhiều khó khăn, không dám đầu tư xây dựng vì sợ không có đường vào thì đầu tư vào bãi xe có thể không khai thác được, dẫn đến thua lỗ, phá sản, ảnh hưởng lớn tới việc làm và đời sống của 1574 thành viên hợp tác xã.

Tuy nhiên, theo kết quả thẩm định chung của Báo cáo số 756/BC-KH&ĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 6-6-2018 về việc hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm khẳng định: “Lý do giải trình chậm triển khai dự án của nhà đầu tư là chưa có cơ sở, cụ thể: UBND thành phố đã thu hồi 12.865m 2 đất tại xã Trung Văn, huyện Từ Liêm cho HTX Thống Nhất thuê để xây dựng bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang tại Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 4-2-2009 và Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 12-3-2009. Đến nay đã được 9 năm dự án vẫn chưa được phê duyệt theo quy định; chưa tiến hành tổ chức công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Việc chậm triển khai dự án ngoài lý do khách quan là tuyến đường đi vào khu bãi đỗ xe do UBND quận Nam Từ Liêm cũ chưa triển khai thực hiện còn do nguyên nhân chủ quan từ việc HTX Thống Nhất chưa chủ động, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ dự án”. Vì để “treo” quá lâu, năm 2021, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra Dự án Bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tháo gỡ vướng mắc

Thời gian qua, xuất phát từ nhu cầu đỗ xe của người dân quanh vùng cũng như cần bảo vệ khu đất đã được giao, HTX Thống Nhất đã thuê một lối đi nhỏ rộng khoảng 3m của một hộ dân tại số 290 phố Nguyễn Trãi để mở đường vào, đầu tư trạm biến áp hạ thế, hệ thống cung cấp nước sạch, đường bê tông và khu đỗ xe có mái che tạm nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, đồng thời tạo thêm thu nhập, việc làm cho xã viên.

Cho đến nay phần lớn khu đất dự án vẫn đang được sử dụng để làm bãi đỗ xe tạm. Ngoài hàng trăm ô tô, xe máy của người dân xung quanh gửi ngày đêm thì mỗi ngày, từ khoảng 3h-4h sáng, đều có hơn 100 xe ô tô tải có tải trọng khoảng 1,5-2,5 tấn chuyên cung cấp hàng hóa, thực phẩm cho chợ Phùng Khoang và chợ Trung Văn cũng được gửi vào bãi đỗ xe này. Điều đó cho thấy nhu cầu trông giữ xe ở khu vực rất lớn, đòi hỏi cần có một bãi đỗ xe đủ tiêu chuẩn, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Bãi đỗ xe tạm hiện nay.

Để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo phân khu xác định, quy mô, chức năng dự án cần phải điều chỉnh so với phê duyệt ban đầu, như bố trí kết hợp đỗ xe ngoài trời và các giải pháp đỗ xe thông minh để tăng công suất đỗ xe, khuyến khích xây dựng gara ngầm, bố trí các công trình công cộng đô thị, thương mại dịch vụ phục vụ nhu cầu khu vực.

“Sự điều chỉnh này kéo theo tổng mức đầu cho dự án tăng khoảng 10 lần nên HTX Thống nhất cần thời gian để nghiên cứu về phương án tổng mặt bằng, giải pháp đỗ xe thông minh, đồng thời cần có sự thống nhất về phương án và nguồn vốn huy động từ 1.574 thành viên. Đó cũng là lý do khiến dự án chậm trễ trong triển khai”, ông Trần Quốc Cường chia sẻ.

Hiện dự án xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Hà Nội đang được thi công, lối vào bãi đỗ xe cũng đã hình thành, HTX Thống Nhất cũng đã có phương án quy hoạch tổng mặt bằng phục vụ cho việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình “Bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang kết hợp thương mại, dịch vụ công cộng đô thị”. Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Thống Nhất Trần Quốc Cường bày tỏ mong muốn sớm được các cơ quan chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện để HTX khẩn trương hoàn thiện thủ tục, kịp thời triển khai dự án.

Liên quan đến dự án này, phóng viên Báo Hànộimới đã nhiều lần liên hệ với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ nhưng không nhận được câu trả lời.