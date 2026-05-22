Dự án bất động sản tăng giá 3-5 lần sau khi tái khởi động

Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) vừa tổ chức lễ khởi động lại phần thân dự án Lancaster Lincoln tại số 428 - 430 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Nhiều thông tin tại buổi lễ hé lộ, mức giá dự kiến khoảng 300 triệu đồng/m2 - mức được xem là thuộc nhóm cao nhất khu vực quận 4 cũ.

Dự án Lancaster Lincoln được phát triển trên khu đất rộng 8.600 m2, gồm 3 block với khoảng 750 căn hộ, trong đó có hai block căn hộ cao gần 40 tầng và một tháp tiện ích cao 8 tầng.

Dự án Lancaster Lincoln sau khi giải thể Công ty CP Địa ốc Trung Thủy đã rao bán với giá lên tới 300 triệu đồng/m2.

Ngược về quá khứ, Lancaster Lincoln từng được khởi công từ giai đoạn 2016 - 2017 nhưng sau đó phải dừng thi công khi mới hoàn thành phần hầm. Nguyên nhân là vướng mắc liên quan phần đất công xen cài, thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện cũng như các sai phạm trong quá trình triển khai xây dựng.

Việc dự án được tái khởi động hiện nay được xem là kết quả của quá trình tháo gỡ khó khăn từ chính quyền TPHCM. Tuy nhiên, cùng với việc tái triển khai dự án, việc chủ đầu tư dự án Lancaster Lincoln tăng giá bán sau khi được gỡ vướng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Cụ thể, dự án Lancaster Lincoln từng được chào bán từ năm 2017 với mức giá khoảng 50 - 60 triệu đồng/m2. Nếu so với mức giá dự kiến hiện nay khoảng 300 triệu đồng/m2, giá căn hộ tại dự án này đã tăng gấp khoảng 5 lần so với lần mở bán trước đó.

Trước đó, nhiều khách hàng từng mua căn hộ bằng hợp đồng cọc của dự án Lancaster Lincoln ở đợt 2017 nhận được thư mời làm việc do Công ty CP Địa ốc Trung Thủy (TT Land) gửi để trao đổi và hoàn tất việc thanh lý hợp đồng đặt cọc. Trong thư, TT Land cho biết hiện nay, dự án Lancaster Lincoln do vướng các thủ tục pháp lý, nên công ty TT Land hoàn toàn không thể tiếp tục triển khai dự án và đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Khi đó, chủ đầu tư dự án Lancaster Lincoln cho biết, trong thời gian chờ đợi gỡ vướng, cả chủ đầu tư, các doanh nghiệp liên quan và người mua nhà đều lâm vào thế khó. Khách hàng có thể chọn thanh lý hợp đồng đã ký với TT Land, nhận lại số tiền đã đóng hoặc tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư với cơ chế quy đổi.

Tương tự, thị trường bất động sản khu vực trung tâm TPHCM cũng đang ghi nhận sự quay trở lại của dự án Legacy 66. Trước đây, dự án này có tên Ventosa Tân Thành hoặc Ventosa, có địa chỉ tại số 66 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TPHCM (phường 12, quận 5 cũ). Theo kế hoạch được công bố vào 2017, các căn hộ tại đây sẽ bàn giao vào năm 2019, tuy nhiên đến nay công trình mới hoàn thiện phần thô.

Chủ đầu tư dự án Legacy 66 là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành. Toàn bộ dự án có 348 căn hộ và shophouse, với giá bán từ 119 triệu đồng/m2, tương đương 1 căn hộ sẽ có giá từ 6 tỷ đồng. Dự kiến bàn giao quý II/2027. So với đợt giới thiệu ban đầu là 50 triệu đồng/m2, dự án Legacy 66 hiện đã tăng giá lên khoảng 1,5 lần.

Một dự án khác tại quận 2 cũ, cũng thu hút sự chú ý khi tái xuất lại sau nhiều năm “trùm mền”. Theo đó, khoảng 7 - 8 năm trước, chủ đầu tư dự án này từng cho khách hàng đặt cọc giữ chỗ theo hình thức Thỏa thuận tư vấn bất động sản, với số tiền khoảng 250 triệu đồng/căn. Thời điểm đó, giá chào bán dao động khoảng 30 triệu đồng/m2.

Dự án từng được quảng cáo là Vịnh Hạ Long giữa lòng Sài Gòn sau khi chấm dứt hàng trăm hợp đồng nguyên tắc từng ký với khách hàng đã rao bán với giá cao hơn 4-5 lần giá cũ.

Tuy nhiên, sau khi được tháo gỡ pháp lý và đổi tên, dự án đang được rao bán ở mức 110 - 140 triệu đồng/m2, tăng hơn 4 - 5 lần so với thời điểm ban đầu. Đáng chú ý, vào tháng 10/2024, chủ đầu tư thông báo chấm dứt hàng trăm hợp đồng nguyên tắc từng ký với khách hàng để làm sạch giỏ hàng, mở bán cho khách hàng mới. Phía chủ đầu tư cho biết, việc chấm dứt hợp đồng nguyên tắc dự án này với tất cả các giao kết trước đây do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tại các sự kiện giới thiệu lại dự án năm 2025, hàng loạt khách hàng đã căng băng rôn phản đối bên ngoài khu vực tổ chức, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết ký từ giai đoạn 2018 - 2019 và không để xảy ra tình trạng một căn hộ bán cho hai người.

Khách hàng có bị thua thiệt?

Trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Lê Trung Phát - Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM khẳng định, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 tại Điều 55 có quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó. Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản quy định về các hành vi bị cấm như huy động, chiếm dụng vốn trái phép, sử dụng vốn huy động, tiền ứng trước của bên mua không đúng mục đích theo cam kết.

Theo LS Phát rất nhiều chủ đầu tư tại thời điểm đó, họ không có vốn để triển khai dự án, nên chấp nhận việc ký các thỏa thuận với khách để có nguồn tiền nhằm triển khai dự án. Việc này giúp chủ đầu tư vô cùng có lợi, bởi lúc đó họ đi vay ngân hàng sẽ không đảm bảo điều kiện để ngân hàng cho vay (không có tài sản đảm bảo) hoặc không còn hạn mức hoặc nhiều lý do khác. Trong khi họ huy động tiền của khách, họ không cần phải chứng minh các điều kiện này như chứng minh với ngân hàng.

“Chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp, sau khi chủ đầu tư hoàn tất việc chấm dứt thỏa thuận và đền bù cho khách xong, họ lại đi bán chính sản phẩm bất động sản đó với giá tăng rất cao so với trước đây, hoặc thực hiện việc chuyển toàn bộ dự án cho chủ đầu tư mới để từ đó bán sản phẩm với giá rất cao. Cuối cùng, khách hàng lại là người thua thiệt, khi số tiền bồi thường nhận được cùng với tiền gốc của mình, không thể nào mua lại được chính sản phẩm cũ, hoặc họ đã mất đi cơ hội đầu tư của mình”, ông Phát nói.

Dự án dự án Legacy 66 quay lại thị trường với giá bán cao hơn ngày xưa hàng chục triệu đồng/m2. Ảnh: Vietnamoi.

Ông Phát kiến nghị Nhà nước sớm sửa những quy định có liên quan nhằm xử lý nghiêm những doanh nghiệp có hành vi huy động vốn trái phép, có cơ chế quản lý rõ ràng đối với khoản tiền các doanh nghiệp đã thu của khách để phát triển chính dự án mà họ bán, nếu doanh nghiệp vi phạm cần xử lý thật nghiêm.

