Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 sau loạt chỉ đạo 'nóng'

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2, sau hơn một thập kỷ chậm tiến độ và lãng phí hàng nghìn tỷ đồng, đã được hồi sinh theo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, kỳ vọng giảm tải cho hệ thống y tế trung ương.

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình. Về tiến độ thực hiện, Bộ Y tế cho biết công tác xây dựng cơ bản của 2 bệnh viện sẽ hoàn thành trước ngày 30/11 tới.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng về đích với quyết tâm cao nhất. Đến nay, toàn bộ 82 thiết bị y tế thuộc danh mục mua sắm trực tiếp của dự án đã ký kết hợp đồng. Từ ngày 12/11, nhiều thiết bị công nghệ cao như CT, MRI, DSA, X-quang, siêu âm, hệ thống giường bệnh… đã được vận chuyển về công trường và đang được lắp đặt khẩn trương. Các hạng mục dự kiến hoàn thành cơ bản trước 25/12.

Song song với tiến độ xây dựng, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch nhân lực quy mô lớn, xác định số lượng nhân sự tối thiểu vận hành cơ sở mới 1.000 giường bệnh là hơn 1.150 người.

Bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hiện tại. Ảnh: BVCC.

Theo kế hoạch của Chính phủ, dự án sẽ cắt băng khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12 và đưa vào vận hành một phần. Về chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi người dân, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã xây dựng mô hình vận hành “một bệnh viện - hai cơ sở” nhằm đảm bảo chất lượng giữa hai cơ sở tương đương nhau.

Hiện nay, cả hai bệnh viện đều đang khẩn trương chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để kịp tiến độ.

Về phía Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, bệnh viện cho biết khi toàn bộ hạ tầng, phòng ốc, trang thiết bị được bàn giao đầy đủ, bệnh viện sẽ sẵn sàng tiếp nhận nhân lực và triển khai điều trị ngay, do công tác chuẩn bị về nhân lực đã được thực hiện nhiều năm.

Công tác mua sắm trang thiết bị gần như đã hoàn tất, chỉ còn khâu lắp đặt và hiệu chỉnh cuối cùng. Cơ sở 2 sẽ được vận hành theo từng bước, dự kiến khoảng 30% công suất trước, sau đó mở rộng dần dựa trên nhu cầu thực tế để tránh lãng phí.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 của hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức mà còn hỗ trợ người bệnh từ các tỉnh miền Trung, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.