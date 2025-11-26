Khảo sát từ nền tảng Du lịch toàn cầu: Quyết định của 84% khách Việt ảnh hưởng bởi yếu tố này!

Báo cáo Xu hướng nghỉ dưỡng “Taste of Home” được Booking.com thực hiện với hơn 8.000 du khách tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cho thấy ẩm thực có sức ảnh hưởng đáng kể đến quyết định du lịch. Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những kỳ nghỉ cá nhân hóa và giàu ý nghĩa, loại hình lưu trú nghỉ dưỡng đang dần trở thành lựa chọn nổi bật của xu hướng này.

Xu hướng du lịch để khám phá ẩm thực của khách du lịch Việt

Sự đa dạng trong sở thích ẩm thực đang định hình cách du khách khám phá thế giới, và loại hình lưu trú nghỉ dưỡng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những hành trình lấy ẩm thực làm chủ đạo. Đối với người Việt Nam, ẩm thực đóng vai trò cốt lõi trong mỗi chuyến đi, từ việc chọn điểm đến đến lựa chọn nơi lưu trú.

Theo dữ liệu trong báo cáo, 84% du khách Việt thường chọn điểm đến dựa trên ẩm thực địa phương, và 48% chia sẻ rằng đam mê khám phá đặc sản vùng miền là động lực chính thúc đẩy quyết định du lịch của họ. Các yếu tố khiến người Việt ưu tiên loại hình lưu trú nghỉ dưỡng bao gồm: không gian riêng tư, thoải mái để thưởng thức bữa ăn (38%); tự do ăn uống mà không bị giới hạn giờ giấc (36%); cơ hội nấu nướng và chia sẻ bữa ăn cùng người thân, bạn bè (35%).

Khi đi du lịch, thói quen ăn uống của du khách Việt cũng thay đổi rõ rệt: 80% thường ghé qua các khu chợ địa phương, 33% nấu các món đặc sản, 38% thử thiết bị bếp mới, và 28% thử nghiệm công thức mới. Những thói quen này cho thấy hành trình du lịch giờ đây là cách để “chạm” vào văn hóa ẩm thực một cách chân thực.

Ẩm thực có sức ảnh hưởng đáng kể đến quyết định du lịch.

Bốn xu hướng nổi bật trong du lịch ẩm thực tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng

Có bốn xu hướng nổi bật đang định hình trải nghiệm du lịch ẩm thực tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng. Từ việc ai sẽ đảm nhận vai trò “đầu bếp chính” trong kỳ nghỉ, đến cách du khách mua sắm, ăn uống và thể hiện bản thân qua sở thích cũng như các thói quen ẩm thực của mình, những xu hướng này mang đến góc nhìn mới về nhu cầu ngày càng tăng đối với loại hình lưu trú này.

Đầu tiên là xu hướng “Đầu bếp mới” (New Head Chef) lên ngôi khi thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang dần trở thành “đầu bếp trưởng” trong các chuyến du lịch. Theo số liệu từ báo cáo, có 24% du khách Việt nấu ăn để chiêu đãi bạn bè, người thân, và hình ảnh “người mẹ làm bếp” truyền thống đang dần được thay thế bởi thế hệ trẻ qua việc kết hợp giữa hương vị quen thuộc của gia đình và sự sáng tạo mới mẻ.

Thứ hai đó là sự xuất hiện của những “tuýp người điển hình” trong gian bếp tại các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng (Holiday Kitchen Personas), thể hiện những cá tính khác nhau thông qua hoạt động bếp núc.

Tuýp Người truyền thống luôn tìm đến sự quen thuộc, thích nấu các món ăn gia đình và những món ăn mang lại cảm giác thoải mái với họ.

Tuýp Người thích thử nghiệm thường háo hức thử công thức và cách chế biến mới.

Tuýp Người tối giản ưu tiên sự thoải mái, không cầu kỳ, thường chọn nấu những món ăn đơn giản, nhanh gọn hơn khi ở các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng.

Tuýp Người hòa đồng luôn mang lại không khí vui vẻ, nổi bật với sự khéo léo và phong cách riêng trong căn bếp, thường thích nấu cùng hoặc nấu ăn cho mọi người.

Tất cả những “tuýp nhân vật” này cho thấy căn bếp tại loại hình lưu trú nghỉ dưỡng không chỉ là nơi để nấu nướng mà đã trở thành một ‘sân khấu’ cho hương vị, sự sáng tạo và kết nối.

Thứ ba, xu hướng “Du lịch xe đẩy” (Trolley Tourism) đang định hình cách du khách Việt Nam khám phá các địa điểm nơi họ đến. Thay vì mua quà lưu niệm, 80% du khách cho biết họ thích ghé siêu thị hoặc chợ địa phương khi đi du lịch , để mua nguyên liệu tươi ngon và đồng thời hỗ trợ việc kinh doanh của người dân tại địa phương. Không chỉ mang lại bữa ăn ngon, hành vi này còn thể hiện sự thông minh trong cách chi tiêu và giúp du khách gắn kết sâu sắc hơn với đời sống ẩm thực địa phương.

Cuối cùng, xu hướng “Căn bếp di động” (Portable Pantry) cho thấy du khách thường mang theo những món đồ quen thuộc để tạo cảm giác thoải mái trong hành trình của mình. Có đến 91% du khách Việt cho biết họ thường mang theo các vật dụng hoặc thực phẩm yêu thích như đồ ăn vặt (43%), mì gói (35%), muối chấm hoặc gia vị nêm sẵn (32%), hay thậm chí là dụng cụ nướng BBQ mini (28%). Những vật dụng này giúp họ tạo nên không gian bếp vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa gắn kết với trải nghiệm địa phương.

Du khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn các loại hình lưu trú cho phép họ nấu nướng, dùng bữa và kết nối cùng gia đình, người thân. Các loại hình lưu trú nghỉ dưỡng được ưa chuộng khi du lịch vì ẩm thực gồm có nhà ven biển (36%), nhà nghỉ ở vùng quê (25%), căn hộ hoặc nhà phố (25%), nhà khách hoặc homestay (23%).

Loại hình lưu trú nghỉ dưỡng còn là lựa chọn lý tưởng cho cả những kỳ nghỉ thư giãn lẫn các dịp đặc biệt, mang đến sự linh hoạt để du khách có thể tự tay nấu những bữa ăn ngon miệng, tổ chức tiệc sum vầy, hoặc kết hợp giữa việc nấu nướng và khám phá ẩm thực địa phương. Mục đích chính của việc chọn loại hình lưu trú này chủ yếu phục vụ cho các chuyến đi nghỉ dưỡng của gia đình, từ kỳ nghỉ thư giãn, chăm sóc sức khỏe, mừng sinh nhật hay kỷ niệm, đến những chuyến đi cùng bạn bè.

Tại Việt Nam, ẩm thực không chỉ là niềm tự hào văn hóa mà còn là sợi dây gắn kết các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Những bữa ăn là khoảnh khắc gắn bó, chia sẻ và thể hiện bản sắc văn hóa, và đó cũng lý giải lý do vì sao người Việt ngày càng tìm kiếm những nơi lưu trú cho phép họ được nấu nướng, quây quần và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm du lịch cùng nhau. Loại hình lưu trú nghỉ dưỡng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ấy, mang đến sự tự do để du khách khám phá hương vị địa phương, thử nghiệm nấu ăn, và thắt chặt mối gắn kết qua những bữa ăn chung. Với nhiều du khách Việt, ẩm thực không còn chỉ là một phần trong hành trình mà đã trở thành yếu tố quyết định điểm đến và cách họ trải nghiệm chuyến đi.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com cho biết: “ Báo cáo này của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của ẩm thực trong lựa chọn du lịch của người Việt, đồng thời cho thấy các hình thức lưu trú thay thế có thể mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng cuộc sống như người bản địa, nhưng vẫn giữ được sự thoải mái như ở nhà. Đối với các đối tác lưu trú của Booking.com, những dữ liệu này mở ra cơ hội giúp họ nâng tầm giá trị ẩm thực địa phương và tạo nên những trải nghiệm ẩm thực và lưu trú phù hợp cho du khách .”



