Dự án chung cư từ 800 triệu đồng/căn tại Hà Nội bắt đầu nhận đăng ký mua

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà (đợt 1) đối với phần nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ (nay là xã Đông Anh). Chủ đầu tư là Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.

Diện tích sử dụng đất của khu nhà ở gần 9ha, trong đó có 1,5ha để xây dựng nhà ở xã hội. Phần nhà ở xã hội gồm 4 khối nhà (ký hiệu A, B, C, D) cao 9 tầng, có 1 tầng hầm và 1 tầng tum với tổng cộng 466 căn hộ. Trong đó, 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua.

Diện tích mỗi căn dao động 40 - 76,6 m2. Quy mô dân số khoảng 1.070 người.

Chủ đầu tư đề xuất giá bán nhà ở xã hội trung bình 20,6 triệu đồng/m2, tức giá mỗi căn hộ dao động 824 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Giá thuê mua trung bình 288.527 đồng/m2/tháng.

Dự án tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội từ ngày 21/10 - 25/11. Công trình dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ ngày 24/12 và dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.

Trước đó vào đầu tháng 10, Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại ô đất CT3 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc diễn ra từ ngày 10/11 đến 19/12.

Dự án do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Đợt mở bán gồm 3 tòa tại ô đất CT3 với hơn 1.100 căn, trong đó 589 căn để bán, 340 căn cho thuê - thuê mua, còn lại là nhà thương mại.

Giá bán tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2, tức người mua cần trả 916 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng cho mỗi căn rộng 50 - 64 m2. Giá thuê 91.700 đồng/m2/tháng và giá thuê mua gần 313.000 đồng/m2/tháng.