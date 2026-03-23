Dự án chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên tại Việt Nam đạt được bước tiến quan trọng

Sau nửa năm được cấp phép, dự án chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên tại Việt Nam đang phát triển ra sao?

Tại Việt Nam, kể từ ngày 1/1/2026, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 46 trên thế giới hợp pháp hoá tài sản mã hóa. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển nhanh hơn so với tiến trình hoàn thiện khung pháp lý.

Trước đó, vào tháng 8/2025, UBND TP. Đà Nẵng đã chính thức cấp phép cho dự án Basal Pay - ứng dụng công nghệ blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho khách du lịch nước ngoài, tham gia thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox FinTech tại Đà Nẵng. Đây là dự án đầu tiên được cấp phép sandbox trong lĩnh vực fintech tại Việt Nam, cho phép chuyển đổi tài sản mã hoá thành tiền pháp định tại thành phố Đà Nẵng.

Basal Pay do Công ty Cổ phần (CTCP) AlphaTrue Solutions phát triển, nhằm giải quyết điểm nghẽn trong giao dịch quy đổi của khách nước ngoài. Thay vì qua nhiều lớp trung gian, người dùng có thể chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại chỉ trong vài giây, với chi phí thấp hơn khoảng 30% so với phương thức truyền thống.

Dự án được xây dựng trên nền tảng blockchain và tích hợp cơ chế Travel Rule: yêu cầu thu thập, truyền tải thông tin định danh của cả người gửi và người nhận khi giao dịch, đồng thời lưu trữ tối thiểu 5 năm, giúp tăng hiệu quả cho người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát rủi ro.

Được biết, sau 6 tháng kể từ khi được cấp phép thử nghiệm, hệ thống ghi nhận hơn 6.000 tài khoản mới, thời gian xử lý giao dịch từ 2-5 giây, đồng thời áp dụng cơ chế chấm điểm rủi ro cho từng giao dịch.

Hệ thống tích hợp các dịch vụ phân tích chuỗi khối như Chainalysis, Certik, Arkham Intelligence và chịu giám sát từ ChainTracer. Với đặc thù xử lý dữ liệu định danh, lưu trữ nhật ký hệ thống, truy vết giao dịch và phản ứng sự cố, mô hình này đòi hỏi tiêu chuẩn cao về kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu.

Bước tiến mới của Basal Pay

Theo ông Trần Huyền Dinh, CEO AlphaTrue, mới dây, Công ty AlphaTrue và Basal Pay còn nhận được chứng nhận ISO/IEC 27001. Được biết, ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), cung cấp các khái niệm và yêu cầu để một tổ chức thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến liên tục cơ chế quản trị rủi ro đối với thông tin và tài sản thông tin nhằm bảo đảm ba thuộc tính cốt lõi: tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng.

Chứng nhận này được công nhận tại hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ và được coi là chuẩn mực an toàn thông tin của nhiều nền tảng hạ tầng số quy mô toàn cầu như Amazon Web Services, Google Cloud và Microsoft Azure.

Không chỉ là chứng nhận kỹ thuật thuần tuý, ISO/IEC 27001:2022 là minh chứng cho năng lực đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và sự sẵn sàng hội nhập quốc tế của Công ty AlphaTrue và Basal Pay - ứng dụng chuyển đổi tài sản mã hoá thành tiền pháp định đầu tiên được cấp phép sandbox trong lĩnh vực fintech ở Việt Nam.

Ông Trần Huyền Dinh cho biết việc đạt ISO/IEC 27001:2022 không đơn thuần là chứng nhận kỹ thuật mà là dấu mốc khẳng định năng lực bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin và sự đầu tư bài bản của đội ngũ Basal Pay ngay từ khi thiết kế hệ thống với các quy định khắt khe theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Ông Trần Huyền Dinh, CEO AlphaTrue

Phiên bản 2022 mà Công ty AlphaTrue vừa nhận được cho hạng mục Giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin trong lĩnh vực blockchain là phiên bản cập nhật mới nhất, quy định 93 biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, thể hiện năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát truy cập, bảo vệ dữ liệu và duy trì hoạt động liên tục.

“Khi thị trường tài sản mã hóa bước sang giai đoạn yêu cầu tuân thủ cao hơn, năng lực phát triển công nghệ chỉ có giá trị khi đi kèm năng lực vận hành trong khuôn khổ quản trị được kiểm chứng. Đây mới là điều kiện để sản phẩm có thể mở rộng trong hệ sinh thái tài chính số một cách minh bạch và bền vững”, người sáng lập Basal Pay nhấn mạnh.

Cụ thể, Basal Pay do 100% kỹ sư người Việt xây dựng trên nền tảng RegTech nhằm đáp ứng yêu cầu định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (KYC/AML/CFT). Cấu trúc này cho thấy kiểm soát rủi ro không phải lớp bổ sung sau khi hoàn thiện sản phẩm, mà được tích hợp trực tiếp vào kiến trúc công nghệ.

Cũng theo ông Trần Dinh, việc AlphaTrue đạt các chứng chỉ toàn cầu là một phần trong chiến lược mà đội ngũ sáng lập đã đề ra ngay từ ban đầu.

“Basal Pay không được định hướng phát triển theo logic tăng trưởng người dùng đơn thuần, mà theo hướng song song giữa công nghệ và quản trị để sẵn sàng tích hợp với hệ thống tài chính truyền thống khi khung pháp lý hoàn thiện”, ông Dinh cho hay.