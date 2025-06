Dự án của Khang Điền, Phú Hoàng Anh, công ty XD Sài Gòn, Đạt Gia... được gỡ vướng pháp lý trong đợt này

Theo đó, trong đợt này, 5 dự án căn hộ và đất nền tiếp tục được Tp.HCM tháo gỡ pháp lý để cấp sổ hồng cho người dân, bao gồm 5 dự án.

Thứ nhất, khu nhà ở thấp tầng Phodong Village, phường Cát Lái, Tp.Thủ Đức do Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 546 căn nhà ở thấp tầng; 352 căn hộ thuộc khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và 852 căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội.

Đối với dự án này, Sở NN&MT Tp.HCM đề nghị chủ đầu tư bổ sung văn bản giải trình các nội dung theo yêu cầu của Sở Xây dựng. Cụ thể là đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hoàn tất bàn giao việc xây dựng nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần báo cáo, làm rõ nội dung bàn giao hạ tầng cho địa phương.

Thứ hai, chung cư Tam Phú, phường Tam Phú, TP Thủ Đức do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư;

Thứ ba, khu nhà ở Khang Điền, phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 225 căn nhà, đã cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà 36/240 căn nhà. Hiện nay, chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với hai căn nhà.

Thứ tư, khu cao ốc căn hộ Phú Hoàng Anh tại Phân khu 12, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Chung cư Park Residence) do Công ty Cổ phần Phú Hoàng Anh làm chủ đầu tư. Quy mô của dự án có tổng số 1.220 căn hộ, gồm 4 khối tháp chung một tầng hầm;

Đối với dự án này, Sở đề nghị chủ đầu tư có giải trình gửi văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM những vấn đề tồn tại mà công ty có trách nhiệm phải thực hiện là liên quan đến phần đầu tư hạ tầng của dự án. Tất cả những hạng mục mà người mua nhà có sai so với đơn vị cấp phép trước đây chủ đầu tư cũng phải thông tin đến người mua để đảm bảo việc xây dựng đúng giấy phép, đúng thiết kế trước đây.

Thứ năm, khu nhà ở thấp tầng phường Phú Hữu, TP Thủ Đức (Villa Park) do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông làm chủ đầu tư. Dự án có 240 căn nhà, đã cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà 191/240 căn. Hiện nay, chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 49 căn nhà còn lại;

Giám đốc Sở NN&MT Tp.HCM yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bổ sung các hồ sơ, bàn giao hạ tầng...hoàn chỉnh để làm căn cứ sớm cấp sổ hồng cho người dân.

Trước đó không lâu, các dự án của Hưng Thịnh, Him Lam, Phương Việt, STC,... cũng được Tp.HCM gỡ pháp lý.

Cụ thể, chung cư cao tầng phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Công ty Cổ phần STC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 18 tầng và hai hầm với 352 căn hộ ở.

Chung cư 12 View (Tín Phong), phường Tân Thới Nhất, quận 12 do công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Tín Phong và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hai Block chung cư A,B, có 18 tầng và 408 căn hộ.

Khu dân cư Him Lam, khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư. Dự án với quy mô 268 căn nhà nhà liên kế.

Chung cư K26 đường Dương Quảng Hàm, phường 1, quận Gò Vấp do Ban Quản lý dự án 98 làm chủ đầu tư. Dự án với quy mô 5 tầng với tổng 640 căn hộ.

Chung cư An Phú Long 1 (D'vela), 1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 do Công ty cổ phần Địa ốc An Phú Long làm chủ đầu tư. Dự án có 168 căn hộ, 9 căn thương mại và 82 căn Offictel.

Chung cư Phương Việt (Pegasuite I), phường 6, quận 8 do Công ty cổ phần đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 37 tầng gồm 1.150 căn hộ.