Dự án đặc biệt gần 200ha tại Hà Nội: Đầu tư 50.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu làm việc của 60.000 người

Sáng nay, UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn do UBND TP Hà Nội giao FPT làm chủ đầu tư được triển khai theo mô hình quản lý trong đó Nhà nước thực hiện quản lý quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát, còn nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với đặc thù phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ.

Dự án có tổng quy mô 196,8 ha, với tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng. Công trình này được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tạo lập mô hình môi trường sống – làm việc – sáng tạo liên hoàn (Work – Live – Innovate).

Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha. Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

Thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027. Khi đi vào hoạt động, dự án được ước tính đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ.

Thông qua dự án này, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng một môi trường toàn diện, đầy đủ và chất lượng cao để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên quy mô cả nước.

Ông Trương Việt Dũng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định, công viên công nghệ số được Thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước.

"Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn sẽ trở thành nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu – đào tạo – doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học – công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một "Thung lũng Silicon" của Việt Nam", ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2025, Tập đoàn FPT đạt doanh thu 62.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng trong tháng 11/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.303 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.196 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12% và 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 11 tháng năm 2025, mảng Dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài của FPT tiếp tục tăng trưởng tích cực, ghi nhận doanh thu 31.662 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường trọng điểm Nhật Bản duy trì đà tăng trưởng mạnh 25%, đạt 13.871 tỷ đồng.

Ở mảng Dịch vụ Viễn thông, việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng cùng chiến lược tối ưu hóa các gói dịch vụ internet đã giúp doanh thu tăng 10,7%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 21,1%.

Đối với mảng giáo dục, đầu tư và các hoạt động khác, doanh thu trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt 5.712 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2%. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 2.614 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh Phối cảnh dự án. Nguồn: FPT