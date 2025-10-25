Dự án ‘đất vàng’ Lancaster Linclon lấn chiếm hơn ngàn mét vuông đất công

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lancaster Linclon (phường Xóm Chiếu, quận 4 trước đây) của Công ty CP Trung Thủy Lancaster.

Theo đó, dự án Lancaster Lincoln thực hiện trên hai khu đất 428 - 430 Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TPHCM) với quy mô, diện tích sử dụng đất hơn 8.098 m2.

Dự án Lancaster Lincoln bị ngừng thi công từ năm 2018 do vi phạm xây dựng và sử dụng đất công trái phép.

Trong đó 6.786 m2 công ty đã được cấp giấy chứng nhận, có quyền sử dụng. Còn lại phần đất xen kẹt có diện tích 542 m2 là đất giao thông do Nhà nước quản lý và phần đất quy hoạch đường giao thông (đường D6, D8, diện tích 769 m2).

Dự án khởi công từ năm 2016 và ngừng thi công từ năm 2018. Tháng 11/2024, Thanh tra Chính phủ có kết luận chỉ ra hạn chế, sai phạm đối với việc sử dụng hai khu đất 428 và 430 Nguyễn Tất Thành và giao TPHCM xử lý.

Theo đó, dự án mới được cấp phép xây dựng đối với phần hầm tại khu đất số 430 Nguyễn Tất Thành, nhưng chủ đầu tư lại xây dựng luôn trên khu đất 428 Nguyễn Tất Thành và phần đất công xen kẹt khi chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy phép xây dựng. Do vi phạm xây dựng và sử dụng đất như trên, dự án bị xử lý vi phạm và ngừng thi công.

Sau đó, dự án được tổ công tác đặc biệt của TPHCM họp bàn cách tháo gỡ. UBND TPHCM đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo hướng sẽ giao phần đất công xen kẹt cho chủ đầu tư, không buộc tháo dỡ diện tích vi phạm xây dựng, cho phép tiếp tục tồn tại chờ tiến hành các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án để có đủ cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cho ý kiến về dự án cao ốc Lancaster Linclon, UBND phường Xóm Chiếu đề nghị lưu ý đến trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan diện tích đất quy hoạch đường D6 (từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Đoàn Văn Bơ đi ngang qua khu đất) và một phần đường D8.

Tương tự, Sở Xây dựng TPHCM cũng nêu quan điểm rằng diện tích đất hơn 769 m2 đang được đề xuất điều chỉnh quy mô thuộc ranh thực hiện dự án, tuy nhiên nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giao phần diện tích đất này.

Tuy nhiên, Thanh tra TPHCM có văn bản chỉ rõ diện tích đất giao thông (xen kẹt 542 m2) và đất quy hoạch lộ giới (769 m2) đã được chủ đầu tư lấn, chiếm toàn bộ diện tích và xây dựng công trình tầng hầm hợp khối. Thanh tra TPHCM cho rằng, đó là hành vi bị nghiêm cấm theo luật đất đai, cần tiếp tục kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định, không làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đơn vị, Sở Tài chính đề xuất UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về việc khu đất 428 - 430 Nguyễn Tất Thành có thuộc trường hợp thu hồi theo quy định hay không.

Đồng thời chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định về sự phù hợp của việc Công ty CP Trung Thủy Lancaster đề nghị được giao phần đất quy hoạch lộ giới 769 m2 để đầu tư dự án với tổng quy mô sử dụng đất là 8.098 m2.

Thanh tra TPHCM cho rằng, chủ đầu tư dự án Lancaster Linclon thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo luật đất đai, cần tiếp tục kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định, không làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND TPHCM xử lý hành vi chiếm đất giao thông và đất quy hoạch lộ giới do Nhà nước quản lý của Công ty CP Trung Thủy Lancaster và xem xét việc có giao thêm phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, khi đã có các hành vi vi phạm bị nghiêm cấm theo quy định pháp luật về đất đai.

Sở Tài chính cũng đề xuất UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo, giải trình về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 liên quan đến khu đất 428-430 đường Nguyễn Tất Thành theo đề nghị của Thanh tra TPHCM. Trường hợp có vi phạm xảy ra, đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo, đề xuất UBND TPHCM phương án xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xác định cụ thể phần diện tích chính xác sẽ giao cho Công ty CP Trung Thủy Lancaster để thực hiện dự án, UBND phường Xóm Chiếu được đề nghị rà soát, xác định chính xác vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án. Kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện dự án của Công ty CP Trung Thủy Lancaster, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án đúng ranh giới sử dụng đất, phù hợp với bản đồ quy hoạch điều chỉnh cục bộ theo quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND TPHCM.