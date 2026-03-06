Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài đoạn qua phường Dương Nội: "Nút thắt" 200m chưa được gỡ!

Hiện còn khoảng 200m mặt bằng phía bên phải của tuyến đường, thuộc phường Dương Nội chưa được giải tỏa đã tạo thành "nút thắt cổ chai”, gây mất an toàn giao thông...

Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Nguy cơ mất an toàn giao thông từ "nút thắt cổ chai”

Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài được xây dựng kết nối từ trục Đại lộ Thăng Long đến đường Lê Trọng Tấn (nay là đường Dương Nội) thuộc địa phận phường Dương Nội với quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang rộng 40m. Mục tiêu của tuyến đường là giảm tải áp lực giao thông cho đường Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Sa Đôi… và tăng cường khả năng kết nối giữa các phường: Mễ Trì, Đại Mỗ, Dương Nội, Yên Nghĩa...

Tuy nhiên, có mặt tại đoạn cuối tuyến (giáp với đường Lê Trọng Tấn) vào một buổi chiều muộn, phóng viên ghi nhận một thực tế trái ngược hoàn toàn với sự hiện đại của toàn tuyến. Trong khi phần lớn con đường đã được thảm nhựa phẳng phiu với dải phân cách cây xanh hoàn thiện thì còn khoảng 200m phía bên phải tuyến vẫn còn nguyên trạng một số công trình nhà dân với cây cối um tùm.

Do vướng mặt bằng chưa thể thi công hoàn thiện, đơn vị chức năng buộc phải chặn toàn bộ phần đường bên phải, điều chỉnh mọi phương tiện đi dồn sang làn đường bên trái để đi ra đường Lê Trọng Tấn.

Tình trạng này tạo ra một xung đột giao thông nguy hiểm, đặc biệt khi lưu lượng phương tiện qua đây gia tăng đột biến kể từ ngày thông xe. Theo quan sát, do đây là tuyến đường mới với 6 làn xe nên các phương tiện thường di chuyển với tốc độ khá cao. Khi bất ngờ gặp đoạn đường bị chặn, phải chuyển làn đột ngột, nhiều lái xe không kịp phản ứng.

Không dừng lại ở vấn đề giao thông, đoạn đường “thắt cổ chai” này còn đang trở thành nỗi ám ảnh về môi trường. Thời gian qua, lợi dụng khu vực vắng vẻ và bị rào chắn, nhiều người đã đổ trộm rác, phế thải ở đây, gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Dù UBND phường Dương Nội đã nhiều lần ra quân xử lý, triển khai biện pháp ngăn chặn nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Bên cạnh đó, phần lòng đường đã hoàn thiện, chưa sử dụng biến thành bãi đỗ xe tự phát khiến cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác.

Cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tìm hiểu nguyên nhân khiến 200m đường này vẫn “dậm chân tại chỗ”, phóng viên được biết, đoạn đường chưa hoàn thiện thuộc hạng mục xây dựng tuyến đường đấu nối và dải cây xanh nằm trong Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Dương Nội (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dù quyết định thu hồi đất đã có từ năm 2008, nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Lý do, còn 5 hộ gia đình thuộc tổ dân phố Hoàng Hanh (phường Dương Nội) với tổng diện tích 537,8m2 chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và có đơn khiếu nại gửi các cấp, ngành của thành phố. Dù các nội dung này đã được Thanh tra thành phố và UBND thành phố Hà Nội giải quyết theo đúng quy định pháp luật từ lâu nhưng đến nay việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Dương Nội Vũ Thị Ngọc Hà cho biết, thực tế các cấp chính quyền đã rất nỗ lực rà soát quá trình giải phóng mặt bằng dự án. Thanh tra thành phố cũng đã có báo cáo rà soát và UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo quận Hà Đông (cũ) thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, do hạng mục xây dựng tuyến đường đấu nối này hết thời hạn thực hiện dự án theo giấy phép ban đầu và chủ đầu tư chưa triển khai đo đạc lại hiện trạng sử dụng đất của các hộ theo kết luận của Thanh tra thành phố nên không thể triển khai các bước tiếp theo.

Cũng theo bà Vũ Thị Ngọc Hà, để tháo gỡ vướng mắc, ngày 27-11-2024, UBND quận Hà Đông (cũ) đã có thông báo kết luận về tình hình thực hiện công tác bồi thường tại dự án này. Đặc biệt, trước nguy cơ mất an toàn giao thông, Đảng ủy, UBND phường Dương Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Trong đó phường yêu cầu, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm tồn tại. Mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành toàn bộ hạng mục và đấu nối thông suốt với đường Lê Trọng Tấn trong năm 2026.

“Hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc đo đạc lại hiện trạng sử dụng đất, xác định chỉ giới thu hồi và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xin gia hạn thời gian thực hiện dự án. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Dương Nội xây dựng phương án điều chỉnh, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 5 hộ dân còn lại theo đúng luật định, bảo đảm quyền lợi cho người dân”, bà Vũ Thị Ngọc Hà thông tin.

Hy vọng rằng, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự hợp tác từ phía chủ đầu tư, “nút thắt” 200m tại đường Lê Quang Đạo kéo dài sẽ sớm được khơi thông để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.