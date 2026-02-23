Dự án hơn 40.000 tỷ của Sun Group tại tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam có chuyển biến mới

Một góc Khánh Hòa (ảnh: Báo Khánh Hòa).

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Tu Bông.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Dự án có quy mô khoảng 2.579 ha, nằm trên địa bàn các xã Vạn Thắng, Tu Bông và Đại Lãnh.

Khu vực lập quy hoạch có phía Nam và Đông giáp vịnh Vân Phong, phía Tây và Bắc giáp đồi núi, tạo lợi thế nổi bật về cảnh quan tự nhiên và phát triển đô thị ven biển. Thời hạn lập quy hoạch được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040.

Theo định hướng, khu vực này sẽ được phát triển thành đô thị mới cao cấp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm nhà ở thương mại, đất ở, công trình dịch vụ – du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống trường học, y tế, trung tâm thương mại, công viên chuyên đề và cảng tàu khách du lịch. Tính chất được xác định là khu đô thị đa chức năng, kết hợp dịch vụ, tài chính và văn phòng.

Quy mô dân số dự kiến khoảng 74.700 người, quy mô khách du lịch và lưu trú sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết. Cơ cấu sản phẩm gồm khoảng 1.000 căn nhà liên kế, 600 biệt thự, 3.810 căn hộ chung cư, 1.130 căn nhà ở xã hội cùng nhiều hạng mục dịch vụ, du lịch và công trình công cộng.

Về không gian, quy hoạch định hướng phát triển đô thị hài hòa với địa hình tự nhiên, khai thác tối đa lợi thế biển và đồi núi... Các công viên sinh thái, mặt nước lớn và không gian mở được kỳ vọng trở thành điểm nhấn toàn khu, hướng tới mô hình đô thị xanh, sinh thái và bền vững.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 40.200 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.800 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ Quý II/2025 đến Quý IV/2034.

Trước đó, vào ngày 30/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Tu Bông. Sau đó, đến tháng 9/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận cho liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) thực hiện Khu đô thị mới Tu Bông.

Tại Khánh Hòa, Sun Group cũng là chủ đầu tư nhiều dự án lớn như: Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang (227 ha, 17.330 tỷ đồng); Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã (235 ha, 5.970 tỷ đồng); Khu đô thị mới Đầm Môn (hơn 1.440 ha, vốn trên 25.100 tỷ đồng)...

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy… Việc sáp nhập giúp phát huy và bổ trợ thế mạnh của Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực du lịch biển, thủy sản, cảng biển, công nghiệp, đô thị ven biển, logistics và năng lượng tái tạo.



