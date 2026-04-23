Dự án khẩn cấp nhưng phường ở Hà Nội vẫn bàn giao 0 m² mặt bằng

Theo Anh Trọng | 23-04-2026 - 18:35 PM | Bất động sản

Đã khởi công hơn 1 tháng, dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên đến nay, nhiều đoạn dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Mai Dịch - Thanh Xuân vẫn chưa có mặt bằng để thi công. Hiện có phường vẫn chưa bàn giao được m² mặt bằng nào cho dự án.

Ngày 22/4, chủ đầu tư dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Dịch Vọng - Cầu Giấy cho biết, hiện dự án mới chỉ có đoạn 1 là được thi công tổng thể, hai đoạn còn lại đang thi công “xôi đỗ” vì vướng mặt bằng. Thậm chí đoạn 3, phường sở tại vẫn chưa bàn giao được m2 mặt bằng nào.

Cập nhật đến ngày 22/4, chủ đầu tư cho biết, hiện trên 3 đoạn dự án công tác thi công chỉ diễn ra ở đoạn đầu thuộc dự án thành phần 1.1 (Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ).

Với dự án thành phần 1.2 đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và dự án thành phần 1.3 đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi do mặt bằng chưa được các phường bàn giao xong nên đang phải thi công “xôi đỗ”.

Cụ thể, ở đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng đi Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) dài 0,7 km, hiện các nhà thầu đã thi công và đào móng, đặt cống thoát nước được 504 m; đã nhận mặt bằng và quây rào tôn chiều dài dọc tuyến 920 m…

Thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy.

Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) dài 0,6 km, đã nhận bàn giao một phần mặt bằng khoảng 4.300 m² tương ứng khoảng 70 m chiều dài tuyến - đoạn đi qua chùa Trung Kính Hạ và chợ tạm Trung Hòa.

Các đơn vị thi công cho biết, với đoạn qua chùa Trung Kính Hạ, nhà thầu đang dọn dẹp mặt bằng để tập kết vật tư, vật liệu triển khai thi công; còn đoạn qua chợ tạm Trung Hòa nhà thầu chưa thể triển khai thi công vì chưa có đường vào công trường.

Với đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) dài 0,9 km, các nhà thầu cho biết, dự án vẫn chưa nhận được mặt bằng để triển khai thi công. Theo đại diện chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông), đoạn dự án có tổng số diện tích mặt bằng cần thu hồi 39.053 m² (trong đó: 30.590 m² đất ở; đất tổ chức 3.180 m2, và có khoảng 5.000 nhân khẩu cư trú trong phạm vi dự án).

Mặt bằng chậm khiến tiến độ bị đe dọa

Đề cập đến công tác GPMB, thu hồi đất tại phường Thanh Xuân, đại diện chủ đầu tư cho biết, đến thời điểm ngày 22/4, phường Thanh Xuân đã thực hiện các thủ tục để thu hồi đất, trong đó đã ban hành 475/475 phương án thu hồi đất; đã điều tra, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất đã hoàn thành 472/472 phương án…

Với diện tích mặt bằng các phường đã bàn giao cho dự án, đơn vị Tư vấn giám sát tại dự án cho biết, không đủ không gian, diện tích để tổ chức thi công tổng thể. Tại các phường như Yên Hòa (dự án thành phần 1.2), Thanh Xuân (dự án thành phần 1.3) dự án đang vừa thi công vừa chờ mặt bằng. Với dự án đi qua phường Thanh Xuân, các nhà thầu chưa nhận được m² mặt bằng nào sau hơn 1 tháng dự án khởi công.

Dự án đi qua các phường Yên Hòa, Thanh Xuân đang vướng mặt bằng là các nhà dân chưa di dời.

Từ thực tế trên, Tư vấn giám sát dự án cho biết, tuy có tiến độ hoàn thành trong năm 2026 nhưng công trình đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là mặt bằng, dự án có tiến độ hoàn thành vào năm 2026 dựa trên kế hoạch các phường sẽ GPMB xong trước ngày 31/3/2026; đến nay tiến độ được thành phố gia hạn đến 30/4. Tuy nhiên với khối lượng mặt bằng còn vướng chiếm khoảng 70% phạm vi thi công dự án, khiến tiến độ hoàn thành vào 30/4 là khó có thể xảy ra.

Tiếp đến, hiện nay, giá nguyên, nhiên vật liệu biến động mạnh, gây nhiều khó khăn cho nhà thầu thi công, do vậy nếu dự án vẫn không có mặt bằng để thi công và hoàn thành công trình sớm thì các khó khăn này ngày một lớn hơn.

Theo Anh Trọng

Tiền phong

Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn Nổi bật

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng Nổi bật

ĐHCĐ Novaland: Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đưa ra cam kết tại hàng loạt dự án lớn tại TPHCM

Căn hộ Sun Group Nam Hà Nội củng cố lợi thế bằng chính sách hấp dẫn nhà đầu tư đến sớm

Đặc khu Vân Đồn sắp có thêm khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

Thông tin quy hoạch, giá đất, thu hồi đất phải công khai từ 1/9

