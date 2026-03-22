Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ thông tuyến vào 30/4
Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có kế hoạch thông xe kỹ thuật (thông tuyến) vào 30/4 và hoàn thành dự án vào 30/6. Như vậy khi đưa vào hoạt động, toàn tuyến sẽ có 3 làn xe mỗi chiều, xóa đoạn "nút thắt" cổ chai gây ùn tắc trên cao tốc Bắc- Nam qua Ninh Bình lâu nay.
Dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ Xây dựng khởi công ngày 7/3/2025, thời gian hoàn thành theo kế hoạch là năm 2026. Dự án có tổng chiều dài tuyến 15,2 km, quy mô nâng cấp lòng đường hiện hữu từ 4 làn lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư 1.875 tỷ đồng - từ nguồn ngân sách. Dự án được đánh giá, sau khi hoàn thành, sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận; từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tiền Phong