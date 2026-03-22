Nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do ra thị trường sau 5 năm sử dụng?

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất kiểm soát chặt việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội để đảm bảo đúng người thụ hưởng.

Theo dự thảo, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội khi muốn chuyển nhượng sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được giao dịch với người đủ điều kiện hưởng chính sách. Mục tiêu là hạn chế lợi dụng chính sách và tạo thêm cơ hội cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở, đồng thời đảm bảo ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội.

Hiện nay, theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà xã hội được phép bán lại sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận, thực hiện theo cơ chế thị trường, không giới hạn người mua là ai

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, quy định này đang làm hao hụt quỹ nhà ở xã hội, khi nhiều căn hộ sau thời hạn này được bán như nhà thương mại, không còn phục vụ đúng nhóm được hỗ trợ. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế và nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp còn lớn, Bộ Xây dựng cho rằng cần điều chỉnh để giữ đúng mục tiêu an sinh và đề xuất chỉ cho phép chuyển nhượng nhà ở xã hội cho người thuộc diện được hưởng chính sách.

Do nhu cầu nhà ở lớn, nên tình trạng đầu cơ ngầm, môi giới “chạy suất” và mua bán nhà ở xã hội trái phép đang âm thầm diễn ra ở nhiều địa phương, không chỉ làm méo mó ý nghĩa của chính sách an sinh mà còn khiến những người thực sự có nhu cầu ngày càng khó tiếp cận.