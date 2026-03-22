Nhà ở xã hội sẽ không còn được bán tự do ra thị trường sau 5 năm sử dụng?

22-03-2026 - 14:21 PM | Bất động sản

Hiện nay, theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà xã hội được phép bán lại sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận, thực hiện theo cơ chế thị trường, không giới hạn người mua là ai. Nhưng theo dự thảo Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội khi muốn chuyển nhượng sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở, trong đó đề xuất kiểm soát chặt việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội để đảm bảo đúng người thụ hưởng.

Theo dự thảo, sau 5 năm sử dụng, người sở hữu nhà ở xã hội khi muốn chuyển nhượng sẽ không còn được bán tự do theo cơ chế thị trường như hiện nay, mà chỉ được giao dịch với người đủ điều kiện hưởng chính sách. Mục tiêu là hạn chế lợi dụng chính sách và tạo thêm cơ hội cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở, đồng thời đảm bảo ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, quy định này đang làm hao hụt quỹ nhà ở xã hội, khi nhiều căn hộ sau thời hạn này được bán như nhà thương mại, không còn phục vụ đúng nhóm được hỗ trợ. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế và nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp còn lớn, Bộ Xây dựng cho rằng cần điều chỉnh để giữ đúng mục tiêu an sinh và đề xuất chỉ cho phép chuyển nhượng nhà ở xã hội cho người thuộc diện được hưởng chính sách.

Do nhu cầu nhà ở lớn, nên tình trạng đầu cơ ngầm, môi giới “chạy suất” và mua bán nhà ở xã hội trái phép đang âm thầm diễn ra ở nhiều địa phương, không chỉ làm méo mó ý nghĩa của chính sách an sinh mà còn khiến những người thực sự có nhu cầu ngày càng khó tiếp cận.

Theo Thuý Hằng

Đại Đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group bất ngờ tuyển 800 môi giới bất động sản mức lương từ 12 triệu đồng/tháng trở lên

Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC Group bất ngờ tuyển 800 môi giới bất động sản mức lương từ 12 triệu đồng/tháng trở lên Nổi bật

“Cú nổ chấn động” chưa từng có trên thị trường bất động sản từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

“Cú nổ chấn động” chưa từng có trên thị trường bất động sản từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Thị trường nhà ở Hà Nội: Nguồn cung phục hồi, giá thiết lập mặt bằng cao

Thị trường nhà ở Hà Nội: Nguồn cung phục hồi, giá thiết lập mặt bằng cao

14:20 , 22/03/2026
Chờ giá giảm hay xuống tiền mua nhà lúc này?

Chờ giá giảm hay xuống tiền mua nhà lúc này?

14:17 , 22/03/2026
An Zen Residences tại họp báo “Săn Nhà Thông Minh”, hé lộ những hình ảnh đáng chú ý

An Zen Residences tại họp báo “Săn Nhà Thông Minh”, hé lộ những hình ảnh đáng chú ý

13:30 , 22/03/2026
Hoa giấy phủ kín cầu Thủy Tiên, khung cảnh như 'xứ sở thần tiên'

Hoa giấy phủ kín cầu Thủy Tiên, khung cảnh như 'xứ sở thần tiên'

11:22 , 22/03/2026

